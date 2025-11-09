La literatura que sangra

Para explicar a su hermano, Rosalía desmenuza el entramado de relaciones: la omnipresencia de José “Pepe” Lectoure, uno de los creadores del Luna Park; el peso de la familia; el mal camino trazado por los amigos del campeón, ese por el que Suárez se dejó llevar; la gloria y la riqueza transformadas en olvido y carencias. El telón, generosamente descripto por Rosalía, es el de Buenos Aires y sus protagonistas. Suárez combate a la vista del dictador José Félix Uriburu, con los herederos al trono inglés en el ring-side: Suárez comparte una velada con Carlos Gardel, quien le canta el tango “Muñeco al suelo”, ese que lo tiene por héroe excluyente. Medina pinta el cuadro con todos los colores y así Torito queda firme como fresco de la época. Y está, claro, el melodrama representado por Pilar Bravo, la esposa que, al abandonarlo, hundió a Suárez en la desesperación. Una tapa de la revista El Gráfico muestra a Suárez y a Pilar en primer plano, como estrellas de cine. Ella, una ignota telefonista elevada a la fama, luce preciosa en esa foto. Cuentan que, a la vuelta de los años, terminó perteneciendo a la nobleza europea.