Javi en el cielo con votantes

Estos coqueteos con el misticismo y la psicodelia no son un flanco menor en el esquema decisional del gobierno, ni el que a peores resultados lo conduce. Basta con un significativo y reciente ejemplo. Cuentan las malas lenguas, en aquellos mismos mentideros del poder (pero se trata de personas absolutamente fiables) cómo organizó el equipo de Milei, con el presidente a la cabeza, los detalles de la reunión con los gobernadores, el jueves 26, en el salón Eva Perón de la Casa Rosada. Cuentan que Karina hizo el ritual de limpieza con sahumerios y eligió el día y la hora propicios, y que todas las energías eran buenas. Pero surgió un imprevisto que lo cambiaría todo, y fue el mismísimo presidente quien tomó cartas en el asunto: luego de renegar con el tamaño insuficiente de la histórica mesa de roble para la disposición de los invitados, ordenó cambiar las cómodas y anchas sillas de madera con apoyabrazos por otras más pequeñas y estrechas, tipo tijera, algo incómodas. Pero, aun así, apretadas una junto a otra alrededor de la mesa, faltaban todavía cuatro lugares. No había manera de acomodarlos a todos. Tal vez fuera una señal: cuatro ¿los cuatro jinetes del Apocalipsis? Fue Santiago Caputo, el mago del Kremlin, el que determinó a quienes se debía excluir, y elaboró luego los argumentos.