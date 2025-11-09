Una apuesta

Párrafo aparte merecen los homenajes e intertextualidades que se permite Del Toro. Cuando está siendo alfabetizado, lee un fragmento de “Ozimandias”, un soneto publicado en 1818, el mismo año en que Mary Shelley escribe “Frankenstein o el moderno Prometeo”. El poema, como si no bastase, fue escrito por el marido de ella: Percy Bisshe Shelley. “Ozimandias”, uno de los nombres con que también era conocido el faraón Ramses El Grande, es una oda a lo efímero del poder, no importa cuán descomunal se presuma en su apogeo. Con independencia de todo cuanto se dice y desdice sobre aquello que la inspiró, la poesía repara en una presunta escultura de la que solo quedan las piernas elevándose al cielo. El torso de la figura ha desaparecido y la cabeza, hundida en la arena, tiene el rostro destruido. “Y en el pedestal se leen estas palabras: ‘Mi nombre es / Ozymandias, rey de reyes: ¡Contemplad mis obras, / poderosos, y desesperad!’ / Nada queda a su lado. Alrededor de la decadencia de estas / colosales ruinas, infinitas y desnudas se extienden, a lo / lejos, las solitarias y llanas arenas”.