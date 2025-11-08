Secciones
Deportes

Franco Colapinto partirá 18° en el GP de Brasil de Fórmula 1 tras una clasificación complicada en Interlagos

DÍA COMPLEJO. El argentino no consiguió meterse en la Q2 y buscará recuperarse en la carrera principal. DÍA COMPLEJO. El argentino no consiguió meterse en la Q2 y buscará recuperarse en la carrera principal. ./X @AlpineF1Team

El piloto de Alpine no logró avanzar a la Q2 y cerró su vuelta en la tanda inicial. Lando Norris consiguió la pole position, escoltado por Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc.

Hace 2 Hs
16:07 hs

¡Final de la clasificación!

Lando Norris se quedó con la pole position para el Gran Premio de Brasil, escoltado por Kimi Antonelli y Charles Leclerc. Oscar Piastri partirá desde el cuarto lugar y Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine, largará noveno.

16:03 hs

Piastri, el más rapido por ahora

15:55 hs

Comenzó la Q3

15:46 hs

Siguen las sorpresas en Brasil

Lewis Hamilton quedó eliminado en la Q2, al igual que Fernando Alonso, Carlos Sainz, Alex Albon y Lance Stroll.

Pierre Gasly logró meterse en el top 10 y avanzó a la Q3, donde buscará una buena posición para la final del GP de Brasil.

15:43 hs

Últimas vueltas en Q2

Bearman lidera la sesión, seguido por Antonelli y Piastri.

Gasly está en zona de eliminación, en el puesto 12°.

15:31 hs

¡Comienza la Q2!

15:25 hs

Sorpresa en Interlagos

Verstappen no logró avanzar a la siguiente ronda y quedó 16° en la tanda inicial, aunque los tiempos podrían modificarse según eventuales sanciones o revisiones. Franco Colapinto cerró su vuelta en el 18° lugar.

15:21 hs

Últimos minutos de la Q1

Los pilotos buscan mejorar sus tiempos para avanzar a la siguiente ronda. Franco Colapinto se ubica 17°, justo detrás de Max Verstappen (16°), mientras que Pierre Gasly marcha 4° y Oliver Bearman lidera la tanda.

15:11 hs

Trabajos en Alpine

El equipo confirmó que debió realizar reparaciones importantes en el auto de Colapinto tras el accidente del sprint. Se reemplazaron la caja de cambios y el chasis, y se montaron componentes de unidades de potencia ya utilizadas.

15:06 hs

¡Comenzó la clasificación!

14:58 hs

Inicio demorado

Los arreglos en las barreras de contención de Interlagos obligan a postergar el comienzo de la clasificación del GP de Brasil.

Lo que tenés que saber

Después del golpe en la carrera sprint, Franco Colapinto vuelve a salir a pista en Interlagos para disputar la clasificación del Gran Premio de Brasil. El argentino buscará una buena posición de largada para la competencia principal del domingo.

La jornada del viernes dejó una noticia importante para su futuro. Alpine confirmó que el bonaerense será piloto titular de la escudería en la temporada 2026. Sin embargo, el sábado no tuvo el comienzo esperado, ya que perdió el control en la sexta vuelta del sprint y debió abandonar, mientras su compañero Pierre Gasly alcanzó el octavo puesto y sumó un punto.

La sesión clasificatoria definirá el orden de partida para la carrera principal, con todos los equipos atentos a la posibilidad de lluvia sobre el circuito paulista.

Temas BrasilLewis HamiltonFerrariMercedes BenzMcLarenFernando AlonsoFórmula 1Red Bull
