Franco Colapinto partirá 18° en el GP de Brasil de Fórmula 1 tras una clasificación complicada en Interlagos

Lo que tenés que saber

Después del golpe en la carrera sprint, Franco Colapinto vuelve a salir a pista en Interlagos para disputar la clasificación del Gran Premio de Brasil. El argentino buscará una buena posición de largada para la competencia principal del domingo.

La jornada del viernes dejó una noticia importante para su futuro. Alpine confirmó que el bonaerense será piloto titular de la escudería en la temporada 2026. Sin embargo, el sábado no tuvo el comienzo esperado, ya que perdió el control en la sexta vuelta del sprint y debió abandonar, mientras su compañero Pierre Gasly alcanzó el octavo puesto y sumó un punto.

La sesión clasificatoria definirá el orden de partida para la carrera principal, con todos los equipos atentos a la posibilidad de lluvia sobre el circuito paulista.