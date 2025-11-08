Franco Colapinto partirá 18° en el GP de Brasil de Fórmula 1 tras una clasificación complicada en Interlagos

¡Final de la clasificación!
Lando Norris se quedó con la pole position para el Gran Premio de Brasil, escoltado por Kimi Antonelli y Charles Leclerc. Oscar Piastri partirá desde el cuarto lugar y Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine, largará noveno.
Piastri, el más rapido por ahora
First runs done...— Formula 1 (@F1) November 8, 2025
Piastri goes quickest while his team mate Norris is P10!
TOP 10
Piastri
Leclerc
Bearman
Antonelli
Russell
Gasly
Lawson
Hadjar
Hulkenberg
Norris #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/t3z38ycOF3
Comenzó la Q3
Q3 GREEN LIGHT— Formula 1 (@F1) November 8, 2025
The business end of qualifying begins...
It's time for the top 10 shootout #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/kDL66ZCiAG
Siguen las sorpresas en Brasil
Lewis Hamilton quedó eliminado en la Q2, al igual que Fernando Alonso, Carlos Sainz, Alex Albon y Lance Stroll.
Pierre Gasly logró meterse en el top 10 y avanzó a la Q3, donde buscará una buena posición para la final del GP de Brasil.
Últimas vueltas en Q2
Bearman lidera la sesión, seguido por Antonelli y Piastri.
Gasly está en zona de eliminación, en el puesto 12°.
¡Comienza la Q2!
Sorpresa en Interlagos
Verstappen no logró avanzar a la siguiente ronda y quedó 16° en la tanda inicial, aunque los tiempos podrían modificarse según eventuales sanciones o revisiones. Franco Colapinto cerró su vuelta en el 18° lugar.
Últimos minutos de la Q1
Los pilotos buscan mejorar sus tiempos para avanzar a la siguiente ronda. Franco Colapinto se ubica 17°, justo detrás de Max Verstappen (16°), mientras que Pierre Gasly marcha 4° y Oliver Bearman lidera la tanda.
Trabajos en Alpine
El equipo confirmó que debió realizar reparaciones importantes en el auto de Colapinto tras el accidente del sprint. Se reemplazaron la caja de cambios y el chasis, y se montaron componentes de unidades de potencia ya utilizadas.
Team Statement on car #43 pic.twitter.com/0BJmYY86hs— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 8, 2025
¡Comenzó la clasificación!
Inicio demorado
Los arreglos en las barreras de contención de Interlagos obligan a postergar el comienzo de la clasificación del GP de Brasil.