Franco Colapinto sufrió un accidente y quedó fuera de la carrera sprint del GP de Brasil de Fórmula 1

10:04 hs

¿Cómo es la carrera Sprint del GP de Brasil?

La Sprint es una versión corta de la carrera de Fórmula 1. Dura unos 100 km (aproximadamente un tercio de un Gran Premio) y se extiende cerca de 30 minutos. No hay paradas obligatorias en boxes, lo que la convierte en una prueba de puro ritmo, sin estrategias de neumáticos.

Durante los fines de semana con formato sprint, la agenda cambia. El viernes se realiza la clasificación que ordena la grilla para la mini carrera, mientras que el sábado se corre el Sprint y más tarde se disputa la qualy tradicional para el Gran Premio del domingo.

Los ocho primeros suman puntos para el campeonato: el ganador recibe 8, el segundo 7 y así sucesivamente hasta el octavo, que obtiene 1 punto.