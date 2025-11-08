Secciones
Franco Colapinto sufrió un accidente y quedó fuera de la carrera sprint del GP de Brasil de Fórmula 1

FIN PREMATURO. Colapinto se despistó con su Alpine durante las primeras vueltas del sprint en Interlagos. FIN PREMATURO. Colapinto se despistó con su Alpine durante las primeras vueltas del sprint en Interlagos. ./X @AlpineF1Team

El piloto argentino perdió el control de su Alpine en la sexta vuelta y tuvo que abandonar prematuramente. La competencia terminó con victoria de Lando Norris, escoltado por Kimi Antonelli y George Russell.

Hace 3 Hs
11:58 hs

¡Finalizó la Sprint en Interlagos!

Con menos de las 24 vueltas previstas, debido a los incidentes ocurridos en la sexta, la carrera terminó con Norris en la punta, seguido por Antonelli y Russell. Verstappen quedó cuarto, mientras que Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, alcanzó el octavo puesto y sumó puntos para la escudería.

11:56 hs

Poca acción tras la reanudación

Luego de los incidentes y la bandera roja, la carrera sprint se reanudó sin grandes cambios en los primeros lugares. El ritmo fue estable y sin maniobras destacadas en la parte final.

11:42 hs

Norris mantiene el liderazgo

El británico domina la carrera sprint en Interlagos, seguido de cerca por Kimi Antonelli y George Russell. Desde el cuarto lugar, Max Verstappen presiona para meterse en el podio.

11:36 hs

¡Se reanuda la carrera Sprint!

Sin Oscar Piastri ni Franco Colapinto en pista, los autos vuelven a rodar en Interlagos tras la bandera roja. La competencia retoma su ritmo con Lando Norris al frente.

11:22 hs

El choque de Colapinto

11:19 hs

Así fue el choque de Piastri

11:18 hs

¡Bandera roja!

La carrera Sprint se encuentra detenida mientras los comisarios trabajan para retirar los restos de los autos y limpiar la pista tras los incidentes.

11:17 hs

Imágenes del accidente

Una toma aérea muestra el momento del choque múltiple en el sector medio del circuito. Colapinto perdió el control en el mismo punto donde se despistaron Oscar Piastri y Nico Hulkenberg.

11:13 hs

Colapinto, afuera de la carrera

El argentino perdió el control de su Alpine en el mismo sector donde segundos antes había abandonado Oscar Piastri.

Hizo un trompo y terminó contra las barreras, aunque sin consecuencias físicas. La dirección de carrera activó la bandera roja para retirar los autos y limpiar la pista.

11:12 hs

¡Sorpresa en Interlagos!

Oscar Piastri quedó fuera de la carrera tras un trompo en las primeras vueltas. El australiano perdió el control de su McLaren y terminó contra las protecciones.

11:07 hs

Avance de Colapinto

El argentino pudo ganar dos posiciones en la largada y pasó del 16° al 14°, con neumáticos medios.

11:05 hs

Buen comienzo de Lando Norris

El británico logró mantener la punta tras la primera vuelta en Interlagos, defendiendo su posición ante Oscar Piastri y Andrea Kimi Antonelli.

11:04 hs

¡Comienza la carrera Sprint!

10:04 hs

¿Cómo es la carrera Sprint del GP de Brasil?

La Sprint es una versión corta de la carrera de Fórmula 1. Dura unos 100 km (aproximadamente un tercio de un Gran Premio) y se extiende cerca de 30 minutos. No hay paradas obligatorias en boxes, lo que la convierte en una prueba de puro ritmo, sin estrategias de neumáticos.

Durante los fines de semana con formato sprint, la agenda cambia. El viernes se realiza la clasificación que ordena la grilla para la mini carrera, mientras que el sábado se corre el Sprint y más tarde se disputa la qualy tradicional para el Gran Premio del domingo.

Los ocho primeros suman puntos para el campeonato: el ganador recibe 8, el segundo 7 y así sucesivamente hasta el octavo, que obtiene 1 punto.

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto llega a la jornada del sábado tras un viernes de contrastes en Interlagos porque fue confirmado como piloto titular de Alpine para la temporada 2026, pero no logró meterse en la SQ2 y largará 16° en la carrera sprint.

El bonaerense reconoció que la clasificación fue complicada, aunque destacó que el auto mostró un mejor rendimiento que en fechas anteriores. Su objetivo será aprovechar cualquier oportunidad, especialmente si aparece la lluvia que amenaza con alterar el orden de la grilla.

Entre los protagonistas del día, Lando Norris se quedó con la pole position para McLaren, seguido por su compañero Oscar Piastri y por Andrea Kimi Antonelli, la joven promesa de Mercedes. En tanto, Max Verstappen lo hará desde la sexta posición.

