Se alojó en un hotel de la zona del Abasto con una identidad falsa y una tarjeta de crédito sin fondos

Un hombre de 64 años oriundo de Santa Fe, que se dedicaría al corretaje de cereales (según sus dichos), continuará con prisión preventiva mientras avanza la investigación iniciada por la Unidad de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del Ministerio Fiscal, al mando de Diego López Ávila. Según la acusación, utilizando el falso nombre de “Federico Sáez” se hospedó durante varios días en un hotel ubicado en la zona del Abasto sin abonar los servicios. Por este hecho, ocurrido entre los días 19 y 31 de octubre, la Fiscalía lo imputó por el delito de estafa.
Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Carolina Brito señaló que restan pericias por lo que solicitó la prórroga de la prisión preventiva por otros 10 días. “Resta producirse el reconocimiento en rueda de personas y ya se autorizó el UFED para hacer la extracción y luego el análisis al teléfono celular secuestrado como también las entrevistas al personal del hotel”, expuso la investigadora. “La falta de arraigo no ha variado y fijó un domicilio en la provincia de Santa Fe con inexactitud. Consideramos que tiene facilidades para permanecer oculto”, agregó Brito quien, conforme al Registro Nacional de Reincidencia, informó que en una causa en Capital Federal se requirió dar con su paradero por lo que consideró que debe ser valorado como un peligro procesal de entorpecimiento.
La jueza actuante consideró que se trata de un delito patrimonial por lo que resolvió hacer lugar a la extensión de la medida de coerción más gravosa por el término solicitado (con vencimiento el lunes 17 de noviembre). Asimismo, la magistrada reiteró que previamente al alojamiento en el servicio penitenciario (desde su actual lugar de detención) sea revisado por personal del Hospital Avellaneda conforme a la medicación que utiliza.
Dejó como garantía una tarjeta sin fondos
El imputado se alojó entre el 19 y el 31 de octubre del corriente año en un hotel ubicado en Miguel Lillo al 300, identificándose falsamente como “Federico Sáez”. En un primer momento había reservado hasta el 23 de octubre, pero luego extendió su estadía hasta el 31, sin efectuar pago previo por los servicios de alojamiento y alimentación. Como garantía, dejó registrada una tarjeta de crédito a su nombre real, pese a saber que carecía de fondos suficientes.
El 31 de octubre, alrededor de las 17, al momento del check-out, el hombre intentó nuevamente extender su permanencia en el hotel. Ante el requerimiento de pago, manifestó que el monto fuera debitado de la tarjeta dejada en garantía. Sin embargo, abandonó el lugar por el subsuelo, diciendo al personal que regresaría. Minutos después, intentaron realizar el cobro y constataron que la operación fue rechazada por falta de fondos, provocando así un perjuicio patrimonial al establecimiento por la suma de $2.389.416. Horas más tarde, luego de radicada la denuncia, efectivos policiales pudieron aprehenderlo en la zona de Barrio Norte.