Se alojó en un hotel de la zona del Abasto con una identidad falsa y una tarjeta de crédito sin fondos

Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Carolina Brito señaló que restan pericias por lo que solicitó la prórroga de la prisión preventiva por otros 10 días. “Resta producirse el reconocimiento en rueda de personas y ya se autorizó el UFED para hacer la extracción y luego el análisis al teléfono celular secuestrado como también las entrevistas al personal del hotel”, expuso la investigadora. “La falta de arraigo no ha variado y fijó un domicilio en la provincia de Santa Fe con inexactitud. Consideramos que tiene facilidades para permanecer oculto”, agregó Brito quien, conforme al Registro Nacional de Reincidencia, informó que en una causa en Capital Federal se requirió dar con su paradero por lo que consideró que debe ser valorado como un peligro procesal de entorpecimiento.