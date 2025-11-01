EN VIVO: Atlético Tucumán pierde 2-0 ante Independiente en el debut de Hugo Colace como DT, por el Torneo Clausura

Atlético no tiene respiro
Independiente domina con una presión constante y mantiene el asedio sobre el área del “Decano”, que no logra salir del fondo ante la intensidad del local.
Gol de Independiente
Tras una gran jugada del local, Loyola asistió a Ávalos, que definió fuerte y abajo para vencer a Matías Mansilla. El equipo de Avellaneda estira la ventaja con un golazo bien construido.
Gol de Independiente
Error en la salida del “Decano”. Felipe Loyola perdió la pelota y Matías Abaldo aprovechó para sacar un derechazo potente que dejó sin chances a Matías Mansilla.
Inentendible lo de Ruiz Rodríguez
"RRR" recibió una buena pelota en el borde del área, pero decidió rematar de primera y la mandó muy por encima del travesaño, directo a la tribuna.
Amarilla para Leandro Díaz
El delantero de Atlético Tucumán vio la tarjeta a los 15 minutos tras un fuerte golpe sobre Kevin Lomónaco, en una acción que detuvo el juego por varios minutos.
Atajadón de Rey
Gran jugada de Damián Martínez, que desbordó y asistió a Ramiro Ruiz Rodríguez; la pelota derivó en Kevin López, que remató de media distancia, pero el arquero de Independiente respondió con una tapada firme para evitar el primero del “Decano”.
Lo tuvo Independiente
Santiago Montiel quedó a centímetros de empujarla tras un centro de Matías Abaldo desde la derecha, pero no logró definir con su pierna menos hábil.
Pura intensidad en Avellaneda
Independiente arrancó con todo y presiona alto, ganando terreno en la mitad de cancha del “Decano”, que intenta acomodarse en el arranque del partido.
Se salvó Atlético
Matías Mansilla le contuvo el remate a Gabriel Ávalos y evitó el primero de Independiente. El “Decano” respira en Avellaneda.
¡Comenzó el partido!
La formación de Independiente
¡ASÍ FORMA #INDEPENDIENTE!
Asi formará Atlético
¡Así forma el Deca esta noche!
Independiente
La lista de convocados para enfrentar al "Rojo"
Los convocados por Hugo Colace para visitar a Independiente.
| Los convocados por Hugo Colace para visitar a Independiente.
