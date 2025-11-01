EN VIVO: Atlético Tucumán pierde 2-0 ante Independiente en el debut de Hugo Colace como DT, por el Torneo Clausura

Lo que tenés que saber

El estreno de Hugo Colace al frente de Atlético Tucumán llega en un momento decisivo del Torneo Clausura. El “Decano”, hoy fuera de zona de playoffs por el triunfo de Talleres, necesita un triunfo en Avellaneda para volver a meterse entre los clasificados. El nuevo DT asume tras su paso por la Reserva, con la intención de trasladar a la Primera el 4-3-3 ofensivo que lo caracterizó, un modelo basado en la presión alta, la amplitud y el aprovechamiento de las bandas.

Colace no podrá contar con Nicolás Laméndola, suspendido por acumulación de amarillas, aunque recupera a Renzo Tesuri, quien vuelve tras una larga lesión. También incluyó en la delegación a Lucas Román, un juvenil al que conoce bien y que podría ocupar un lugar en el once inicial. En el mediocampo, la estructura se sostendría con Kevin Ortiz, Adrián Sánchez y Lautaro Godoy, piezas clave por su equilibrio y despliegue.