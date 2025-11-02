El futuro no será binario: ¿por qué tu cerebro analógico necesita entender el mundo cuántico?

Porque esto ya no es teoría. Esta misma semana, en el "Quantum Summer Symposium", Sundar Pichai, el CEO de Google, anunció que lograron el "cómputo cuántico útil": su último procesador resolvió un problema científico real más allá de lo que la supercomputadora clásica más potente puede verificar. Ya no es un juguete de un único laboratorio, es replicable por otros centros de investigación. Es una herramienta que empieza a superar a todo lo que hemos construido antes.