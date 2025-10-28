Esta noche, en "Panorama Tucumano": entrevista exclusiva con Osvaldo Jaldo

Esta noche, en "Panorama Tucumano", el programa insignia de LA GACETA Play, contará con una entrevista exclusiva al gobernador Osvaldo Jaldo para analizar los resultados del domingo, la relación con el Gobierno nacional y el presente del PJ tucumano.
Además entrevistaremos a Ana Paola Zuban, politóloga y magíster en Comunicación Política, para hablar de las razones detrás del voto, el desempeño de la oposición, y por qué las encuestas no lograron anticipar el escenario.
