Secciones
LG PlayPanorama Tucumano

Esta noche, en "Panorama Tucumano": entrevista exclusiva con Osvaldo Jaldo

El programa puede verse desde las 20.30 en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

Esta noche, en Panorama Tucumano: entrevista exclusiva con Osvaldo Jaldo
Hace 1 Hs

Esta noche, en "Panorama Tucumano", el programa insignia de LA GACETA Play, contará con una entrevista exclusiva al gobernador Osvaldo Jaldo para analizar los resultados del domingo, la relación con el Gobierno nacional y el presente del PJ tucumano.

Además entrevistaremos a Ana Paola Zuban, politóloga y magíster en Comunicación Política, para hablar de las razones detrás del voto, el desempeño de la oposición, y por qué las encuestas no lograron anticipar el escenario.

Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

Temas Osvaldo Jaldo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca
1

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá
2

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá

Rossana Chahla, sobre las elecciones: “Hay que hacer autocrítica, pero también medir a todos con la misma vara”
3

Rossana Chahla, sobre las elecciones: “Hay que hacer autocrítica, pero también medir a todos con la misma vara”

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas
4

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional
5

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso
6

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso

Más Noticias
Rossana Chahla, sobre las elecciones: “Hay que hacer autocrítica, pero también medir a todos con la misma vara”

Rossana Chahla, sobre las elecciones: “Hay que hacer autocrítica, pero también medir a todos con la misma vara”

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá

Lisandro Catalán elogió la BUP y pidió que en Tucumán se termine el sistema vergonzoso de acoples

Lisandro Catalán elogió la BUP y pidió que en Tucumán se termine "el sistema vergonzoso de acoples"

Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la crisis terminal del transporte en la capital

Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la "crisis terminal" del transporte en la capital

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

Milei, Jaldo, el “voto hartazgo” y la sociedad del cansancio de Han

Milei, Jaldo, el “voto hartazgo” y la sociedad del cansancio de Han

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

Comentarios