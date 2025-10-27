Secciones
EN VIVO: a cuánto cotiza el dólar "blue" este lunes 27 de octubre de 2025

La reacción de la moneda estadounidense en el mercado paralelo tras el triunfo de Milei en las elecciones legislativas.

Hace 14 Min
10:26 hs

El dólar "blue" se negocia a $1420

10:04 hs

El precio del dólar "blue" en Tucumán

El dólar "blue" se negocia en torno a los $1460 en las primeras operaciones en Tucumán.

09:32 hs

Dólar cripto

Sobre lo que puede esperarse en el mercado cambiario este lunes, el dólar cripto (la única cotización que opera incluso durante el fin de semana) se negoció cerca de los $1450, tras la elección, un retroceso de 9% o $100 en el día.

09:31 hs

Expectativa por el precio del dólar

Crece la expectativa sobre el comportamiento que tendrá el dólar oficial, que abrirá a $1515 en las pantallas del Banco Nación tras el contundente triunfo del oficialismo. 

Lo que tenés que saber

El mercado reacciona de manera positiva a la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas que se realizaron el domingo 26 de octubre en todo el país.

