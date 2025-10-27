EN VIVO: a cuánto cotiza el dólar "blue" este lunes 27 de octubre de 2025

Hace 14 Min
10:26 hs
El dólar "blue" se negocia a $1420
10:04 hs
El precio del dólar "blue" en Tucumán
El dólar "blue" se negocia en torno a los $1460 en las primeras operaciones en Tucumán.
09:32 hs
Dólar cripto
Sobre lo que puede esperarse en el mercado cambiario este lunes, el dólar cripto (la única cotización que opera incluso durante el fin de semana) se negoció cerca de los $1450, tras la elección, un retroceso de 9% o $100 en el día.
09:31 hs
Expectativa por el precio del dólar
Crece la expectativa sobre el comportamiento que tendrá el dólar oficial, que abrirá a $1515 en las pantallas del Banco Nación tras el contundente triunfo del oficialismo.