EN VIVO: Franco Colapinto busca la remontada desde el último lugar en el GP de México de Fórmula 1

DESAFÍO MEXICANO. El piloto argentino larga último con Alpine y buscará una remontada en el Autódromo Hermanos Rodríguez. DESAFÍO MEXICANO. El piloto argentino larga último con Alpine y buscará una remontada en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El piloto argentino intentará avanzar posiciones en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La carrera se pondrá en marcha a las 17 y podrá verse por Disney+ Premium y Fox Sports.

Franco Colapinto partirá desde el último lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez, tras una clasificación difícil en la que el Alpine volvió a mostrar sus limitaciones. El auto, con una puesta a punto muy dura y poca tracción, le impidió al argentino encontrar ritmo y estabilidad. “Se levanta con los baches y se pierde grip”, explicó luego.

Lando Norris, con McLaren, se quedó con la pole position, seguido por Charles Leclerc y Lewis Hamilton, ambos con Ferrari, en una jornada marcada por la paridad entre las principales escuderías. Más atrás largarán Oscar Piastri (8°), que no pudo acompañar el rendimiento de su compañero, y Max Verstappen (5°), que tampoco encontró el equilibrio ideal en su Red Bull. 

Sin pronóstico de lluvia y con pocas zonas de sobrepaso, el GP de México promete una carrera estratégica, en la que Colapinto buscará aprovechar errores ajenos y el desgaste de neumáticos para intentar avanzar posiciones.

Temas Lewis HamiltonFerrariMercedes BenzMcLarenMéxicoFórmula 1Max VerstappenCharles Leclerc
