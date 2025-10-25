EN VIVO: Franco Colapinto no pudo mejorar sus tiempos y terminó 19° en la última práctica libre del GP de México

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto completó un viernes alentador en el Gran Premio de México. En la primera práctica libre (FP1), el piloto de Alpine terminó 9°, superando al rookie estonio Paul Aron. Más tarde, en la segunda tanda (FP2), fue 18°, otra vez por delante de su compañero titular Pierre Gasly.

Charles Leclerc y Max Verstappen marcaron los mejores tiempos del día, pero Colapinto volvió a destacarse dentro de las limitaciones del A525, confirmando un rendimiento parejo y competitivo frente a sus rivales directos.