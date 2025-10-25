EN VIVO: Franco Colapinto no pudo mejorar sus tiempos y terminó 19° en la última práctica libre del GP de México

¡Final de la FP3!
Norris dominó la sesión, escoltado por Hamilton y Russell. Colapinto finalizó 19°, justo detrás de Gasly, que fue 18°.
Vueltas al límite
Norris lidera con un impresionante 1:16.633
El cambio de neumáticos modificó todo
Hamilton subió a la cima, lo escoltan Antonelli y Leclerc.
¡Pelea cerradísima!
Seis pilotos, de seis equipos distintos, están separados por apenas 0s065 en lo más alto de la tabla (Russell, Norris, Sainz, Verstappen, Leclerc y Hadjar)
We currently have six drivers in six different cars within 0.065 seconds up at the top! #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/MRzma3cU48— Formula 1 (@F1) October 25, 2025
Cambio en la cima
Norris pasa al frente, Sainz cae al segundo lugar y Colapinto desciende al fondo de la tabla.
Sainz al frente
Con un tiempo de 1:18.028, el español marca el ritmo y Colapinto cae al puesto 17°.
Con más de la mitad de pilotos en pista, Colapinto se ubica 11°
Gasly, por su parte, está 12°
¡Comienza la última práctica libre!
Seis equipos presentan mejoras en México
Six teams have brought updates to Mexico #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/xlB2YIfXuP— Formula 1 (@F1) October 25, 2025