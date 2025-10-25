Secciones
EN VIVO: Franco Colapinto busca ritmo en la última práctica libre del GP de México de Fórmula 1

AL ATAQUE. Franco Colapinto dejó buenas sensaciones en los ensayos del viernes y buscará confirmar su avance en la última práctica libre del Gran Premio de México. AL ATAQUE. Franco Colapinto dejó buenas sensaciones en los ensayos del viernes y buscará confirmar su avance en la última práctica libre del Gran Premio de México. ./X @AlpineF1Team

Tras una buena jornada de viernes, el piloto de Alpine afronta desde las 14.30 la última tanda de ensayos en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La actividad podrá verse por Fox Sports y Disney+ Premium.

Hace 3 Min
15:11 hs

¡Pelea cerradísima!

Seis pilotos, de seis equipos distintos, están separados por apenas 0s065 en lo más alto de la tabla (Russell, Norris, Sainz, Verstappen, Leclerc y Hadjar)

14:58 hs

Cambio en la cima

Norris pasa al frente, Sainz cae al segundo lugar y Colapinto desciende al fondo de la tabla.

14:52 hs

Sainz al frente

Con un tiempo de 1:18.028, el español marca el ritmo y Colapinto cae al puesto 17°.

14:47 hs

Con más de la mitad de pilotos en pista, Colapinto se ubica 11°

Gasly, por su parte, está 12°

14:31 hs

¡Comienza la última práctica libre!

14:07 hs

Seis equipos presentan mejoras en México

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto completó un viernes alentador en el Gran Premio de México. En la primera práctica libre (FP1), el piloto de Alpine terminó 9°, superando al rookie estonio Paul Aron. Más tarde, en la segunda tanda (FP2), fue 18°, otra vez por delante de su compañero titular Pierre Gasly.

Charles Leclerc y Max Verstappen marcaron los mejores tiempos del día, pero Colapinto volvió a destacarse dentro de las limitaciones del A525, confirmando un rendimiento parejo y competitivo frente a sus rivales directos.

