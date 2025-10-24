Secciones
En Vivo Deportes

EN VIVO Colapinto se prepara para la primera práctica en México

Franco Colapinto llega al autódromo de los Hermanos Rodríguez. Franco Colapinto llega al autódromo de los Hermanos Rodríguez.

Desde las 15.30, el argentino realizará su primera prueba en el circuito de los Hermanos Rodríguez.

Hace 40 Min

Lo que tenés que saber

Desde las 15.30, Franco Colapínto hará su primera práctica en el circuito de los Hermanos Rodríguez, de México. El autódromo mexicano circuito urbano situado a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, lo que le da una aerodinámica considerable a los monoplazas. El trazado mezcla rectas rápidas con zonas de baja carga, además de atravesar el estadio de béisbol Foro Sol.

- Número de vueltas: 71

- Longitud del circuito: 4,304 km

- Distancia de carrera: 305,354 km

- Récord de vuelta: Valtteri Bottas (2021) - 1:17.774

Temas Fórmula 1Franco ColapintoAlpine
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Denuncian a Milei, Caputo, Werthein y Bausili por presunta cesión de la política cambiaria a EEUU

Denuncian a Milei, Caputo, Werthein y Bausili por presunta cesión de la política cambiaria a EEUU

El tiempo en Tucumán: el calor será agobiante y anuncian lluvias desde la tarde

El tiempo en Tucumán: el calor será agobiante y anuncian lluvias desde la tarde

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Agenda de TV: Colapinto corre en el GP de México y River Plate juega en la Copa Argentina

Agenda de TV: Colapinto corre en el GP de México y River Plate juega en la Copa Argentina

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

La historia detrás del candidato: Federico Pelli

La historia detrás del candidato: Federico Pelli

Comentarios