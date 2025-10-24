EN VIVO Colapinto se prepara para la primera práctica en México

Hace 40 Min
Lo que tenés que saber
Desde las 15.30, Franco Colapínto hará su primera práctica en el circuito de los Hermanos Rodríguez, de México. El autódromo mexicano circuito urbano situado a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, lo que le da una aerodinámica considerable a los monoplazas. El trazado mezcla rectas rápidas con zonas de baja carga, además de atravesar el estadio de béisbol Foro Sol.
- Número de vueltas: 71
- Longitud del circuito: 4,304 km
- Distancia de carrera: 305,354 km
- Récord de vuelta: Valtteri Bottas (2021) - 1:17.774