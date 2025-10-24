EN VIVO Colapinto baja al puesto 17° en la segunda práctica del GP de México

Gasly no consigue salir del fondo
El francés de Alpine, quien en la FP1 le había dejado su lugar al rookie Paul Aron, dio su segunda vuelta cronometrada y se mantiene en la 20° colocación, a 2.236 del líder Charles Leclerc.
Vuelve a salir Kimi Antonelli a pista
Ha estado en el garaje mientras los mecánicos solucionaban los problemas que tenía su monoplaza.
Russell perdió el control y salió de la pista
A couple of sizeable snaps for George Russell at Turn 10!
Gasly da su primera vuelta cronometrada
El francés de Alpine marcó el peor tiempo, a 2.274 de Charles Leclerc, quien mejoró su registro y ahora lidera con 1.18.353. Franco Colapinto figura 14°.
Verstappen queda a 0.375 de Leclerc
El neerlandés de Red Bull, con gomas de compuesto medio, marca su primer tiempo en el GP de México tras dejarle su lugar al rookie Arvid Lindblad en la FP1.
Colapinto baja al 12° puesto
El argentino sigue en puesta lenta con el neumático medio. Lleva un tiempo de +0.980.
Reporta Lando Norris algún fallo en su monoplaza, pero sigue en pista
Quien también presentaba problemas era Kimi Antonelli, aunque tampoco ha entrado a boxes.
Sorpresa en Aston Martín
Alonso dio una vuelta y regresó a los pits sin marcar tiempos.
Colapinto comienza su trabajo en la FP2
El argentino realiza una vuelta de 1m19s900. Se mantiene en la 9° posición.
¡Comenzó la segunda práctica libre del GP de México!
Se ponen en marcha los primeros minutos de la segunda práctica.
Buen debut de Colapinto en México
Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en su primer contacto con el Circuito Hermanos Rodríguez. El piloto de Pilar, al mando de su Alpine, se ubicó 9° con un tiempo de 1m19s331, superando ampliamente a su compañero, que fue 15° a más de medio segundo. El más veloz de la tanda fue Charles Leclerc (Ferrari) con 1m18s380, mientras que la sorpresa la dio el sueco-británico Arvin Lindblad, quien marcó el sexto mejor tiempo con el Red Bull de Max Verstappen y fue el único de los nueve debutantes que se metió entre los titulares
Terminó la primera práctica libre en México
Lindblad brilla en su debut con Red Bull
El joven británico Arvid Lindblad sorprendió sobre el final de la primera práctica libre al marcar un tiempo de 1:18.997, que lo ubicó sexto en la general y como el mejor debutante (rookie). El piloto de Red Bull, al mando del auto de Max Verstappen, cerró su actuación con una sólida vuelta que lo destacó entre los novatos de la jornada
Colapinto se mete entre los ocho más rápidos
Franco Colapinto mejoró notablemente su rendimiento en la tanda clasificatoria: en su segundo intento con neumáticos rojos marcó un tiempo de 1:19.331, ubicándose octavo y siendo un segundo más rápido que Paul Aron, líder hasta ese momento
Ferrari arriba con Leclerc
Cuando restan 8 minutos para el cierre de la sesión, Charles Leclerc marcó el mejor tiempo del día con 1:18.380, consolidándose al frente de la clasificación provisional
Primer intento de Aron
En su primer intento con neumáticos rojos, Paul Aron marcó un tiempo de 1:20.349 y se ubicó en el 11° lugar. Mientras tanto, Franco Colapinto recien sale de boxes, ocupando el puesto 10° en la tabla provisional
Primer golpe de Antonelli
Andrea Kimi Antonelli sorprendió en su primer intento con neumáticos blandos y se colocó al frente de la primera práctica libre con un tiempo de 1:18.487
Kimi Antonelli leads the way with just under half of FP1 still to go...
1:18.487
Piastri abre la tanda
El australiano Oscar Piastri marcó el primer tiempo de referencia con neumáticos blandos: 1 minuto, 19 segundos y 035 milésimas. Con esa vuelta, se ubica momentáneamente al frente de la tanda
Antonelli impone velocidad
El joven piloto italiano marcó el mejor tiempo de la jornada con una vuelta de 1:20.035, consolidándose como la referencia en pista durante la sesión
A menos de un segundo del líder
El estonio marcó un tiempo de 1m22s092 y se ubicó 18° en la clasificación. Franco Colapinto, en cambio, registró 1m20s836 y se posicionó sexto, a 708 milésimas de Hadjar, quien lidera hasta el momento
Hadjar vuela; Colapinto, séptimo
El francés Isack Hadjar marcó el ritmo con una vuelta impresionante de 1m20s128. Franco Colapinto se ubicó séptimo en la tabla de tiempos
Colapinto, sexto tras su segunda tanda
Franco Colapinto completa su segunda tanda después del paso por boxes: marcó 1:21.561 y se posiciona sexto
Vesti brilla entre los rookies
Entre los debutantes, el más destacado por ahora es Fred Vesti, que logró un 1:21.670 con el Mercedes y se ubicó quinto en la clasificación.
Ferrari marca el ritmo
En su primer giro, Paul Aron superó por una décima a Franco Colapinto. Los tiempos seguirán cayendo con el paso de las vueltas. Hasta el momento, solo Charles Leclerc logró romper la barrera del 1m22 con su Ferrari
Isack Hadjar fue el más rápido con 1:22.001; detrás, Franco Colapinto cerró su vuelta en 1:23.652
Arranca la FP1 en México
Salen Franco Colapinto y Paul Aron en esta primera práctica.
Data para tener en cuenta
Los horarios de Franco Colapinto en el Gran Premio de México
"Hablame en español"
Franco Colapinto estaba conociendo a unos estudiantes mexicanos cuando una de ellas le habló en inglés… ¡y él le respondió con esta divertida frase!
"EN ESPAÑOL, HABLAME EN ESPAÑOL A MÍ"
Un momento espontáneo que arrancó risas y mostró su buen humor con los fans.
"La historia no la escriben los cobardes"
Franco Colapinto evitó compararse con Carlos Reutemann, aunque reconoció que 'Lole' es su ídolo. Destacó que "lo que diferencia" a los argentinos es "la pasión, las ganas y la garra" y remarcó: "Estoy feliz de ser uno".
"La historia no la escriben los cobardes"
Franco Colapinto evitó compararse con Carlos Reutemann, aunque reconoció que 'Lole' es su ídolo, destacó que "lo que diferencia" a los argentinos es "la pasión, las ganas y la garra" y remarcó: "Estoy feliz de ser uno".
Reunión
Antes de la práctica, Flavio Briatore llevó a Gasly y a Colapinto a su despacho.
colapinto y gasly en camino al despacho del director…
Alpine, listo para acelerar
La escudería francesa mostró la llegada de sus tres pilotos al Autódromo Hermanos Rodríguez. Vale recordar que Paul Aron, corredor de reserva, reemplazará a Pierre Gasly en la primera práctica libre.
Clocking in for a day of Free Practice