EN VIVO Colapinto baja al puesto 17° en la segunda práctica del GP de México

16:34 hs

Buen debut de Colapinto en México

Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en su primer contacto con el Circuito Hermanos Rodríguez. El piloto de Pilar, al mando de su Alpine, se ubicó 9° con un tiempo de 1m19s331, superando ampliamente a su compañero, que fue 15° a más de medio segundo. El más veloz de la tanda fue Charles Leclerc (Ferrari) con 1m18s380, mientras que la sorpresa la dio el sueco-británico Arvin Lindblad, quien marcó el sexto mejor tiempo con el Red Bull de Max Verstappen y fue el único de los nueve debutantes que se metió entre los titulares