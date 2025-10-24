Secciones
Colapinto volvió a superar a Gasly, pero terminó 18° en la segunda práctica del GP de México

El argentino había terminado noveno en su primera salida con el Alpine en el Circuito Hermanos Rodríguez.

Hace 1 Hs
20:03 hs

¡Punto y final a los Libres 2!

Se acaba la jornada de viernes con el mejor tiempo para Max Verstappen, una décima por encima de Charles Leclerc, el poleman de hace dos años. El mejor McLaren no llega hasta la cuarta plaza que ocupa Norris, por detrás de Russell como mejor Mercedes. Va a sufrir mucho Piastri, que terminó fuera del Top10 (12º).

19:57 hs

Verstappen: "Es como manejar sobre hielo"

El neerlandés de Red Bull, líder en la FP2 del GP de México, sufrió falta de adherencia al volver a salir a la pista y se descargó con su equipo por la radio.

19:55 hs

Colapinto, 18° luego de que todos los pilotos giren con gomas blandas

Supera únicamente a Alex Albon y Pierre Gasly, su compañero de equipo. Lidera la sesión Max Verstappen con un tiempo de 1:17.392.

19:36 hs

Colapinto mejoró su tiempo, pero cae al 17° lugar

El piloto argentino de Alpine está a 1.329 del líder Max Verstappen, mientras que Pierre Gasly se mantiene último, a 1.802 del neerlandés de Red Bull.

19:31 hs

Colapinto entró a boxes y salió gomas blandas

Sigue liderando Charles Leclerc (1:18.353), escoltado por Kimi Antonelli (+0.261) y Lando Norris (+0.328). Completan el top 5 Lewis Hamilton y Max Verstappen.

19:29 hs

Colapinto sube al 8° puesto

Con neumáticos blandos, el argentino sube posiciones con +1-176.

19:22 hs

Gasly no consigue salir del fondo

El francés de Alpine, quien en la FP1 le había dejado su lugar al rookie Paul Aron, dio su segunda vuelta cronometrada y se mantiene en la 20° colocación, a 2.236 del líder Charles Leclerc.

19:21 hs

Vuelve a salir Kimi Antonelli a pista

Ha estado en el garaje mientras los mecánicos solucionaban los problemas que tenía su monoplaza.

19:21 hs

Russell perdió el control y salió de la pista

19:16 hs

Gasly da su primera vuelta cronometrada

El francés de Alpine marcó el peor tiempo, a 2.274 de Charles Leclerc, quien mejoró su registro y ahora lidera con 1.18.353. Franco Colapinto figura 14°.

19:15 hs

Verstappen queda a 0.375 de Leclerc

El neerlandés de Red Bull, con gomas de compuesto medio, marca su primer tiempo en el GP de México tras dejarle su lugar al rookie Arvid Lindblad en la FP1.

19:12 hs

Colapinto baja al 12° puesto

El argentino sigue en puesta lenta con el neumático medio. Lleva un tiempo de +0.980.

19:11 hs

Reporta Lando Norris algún fallo en su monoplaza, pero sigue en pista

Quien también presentaba problemas era Kimi Antonelli, aunque tampoco ha entrado a boxes.

19:09 hs

Sorpresa en Aston Martín

Alonso dio una vuelta y regresó a los pits sin marcar tiempos. 

19:08 hs

Colapinto comienza su trabajo en la FP2

El argentino realiza una vuelta de 1m19s900. Se mantiene en la 9° posición.

19:01 hs

¡Comenzó la segunda práctica libre del GP de México!

Se ponen en marcha los primeros minutos de la segunda práctica.

16:34 hs

Buen debut de Colapinto en México

Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en su primer contacto con el Circuito Hermanos Rodríguez. El piloto de Pilar, al mando de su Alpine, se ubicó 9° con un tiempo de 1m19s331, superando ampliamente a su compañero, que fue 15° a más de medio segundo. El más veloz de la tanda fue Charles Leclerc (Ferrari) con 1m18s380, mientras que la sorpresa la dio el sueco-británico Arvin Lindblad, quien marcó el sexto mejor tiempo con el Red Bull de Max Verstappen y fue el único de los nueve debutantes que se metió entre los titulares 

16:32 hs

Terminó la primera práctica libre en México

16:26 hs

Lindblad brilla en su debut con Red Bull

El joven británico Arvid Lindblad sorprendió sobre el final de la primera práctica libre al marcar un tiempo de 1:18.997, que lo ubicó sexto en la general y como el mejor debutante (rookie). El piloto de Red Bull, al mando del auto de Max Verstappen, cerró su actuación con una sólida vuelta que lo destacó entre los novatos de la jornada 

16:19 hs

Colapinto se mete entre los ocho más rápidos

Franco Colapinto mejoró notablemente su rendimiento en la tanda clasificatoria: en su segundo intento con neumáticos rojos marcó un tiempo de 1:19.331, ubicándose octavo y siendo un segundo más rápido que Paul Aron, líder hasta ese momento  

16:12 hs

Ferrari arriba con Leclerc

Cuando restan 8 minutos para el cierre de la sesión, Charles Leclerc marcó el mejor tiempo del día con 1:18.380, consolidándose al frente de la clasificación provisional 

16:09 hs

Primer intento de Aron

En su primer intento con neumáticos rojos, Paul Aron marcó un tiempo de 1:20.349 y se ubicó en el 11° lugar. Mientras tanto, Franco Colapinto recien sale de boxes, ocupando el puesto 10° en la tabla provisional  

16:06 hs

Primer golpe de Antonelli

Andrea Kimi Antonelli sorprendió en su primer intento con neumáticos blandos y se colocó al frente de la primera práctica libre con un tiempo de 1:18.487 

16:02 hs

Piastri abre la tanda

El australiano Oscar Piastri marcó el primer tiempo de referencia con neumáticos blandos: 1 minuto, 19 segundos y 035 milésimas. Con esa vuelta, se ubica momentáneamente al frente de la tanda 

15:57 hs

Antonelli impone velocidad

El joven piloto italiano marcó el mejor tiempo de la jornada con una vuelta de 1:20.035, consolidándose como la referencia en pista durante la sesión 

15:55 hs

A menos de un segundo del líder

El estonio marcó un tiempo de 1m22s092 y se ubicó 18° en la clasificación. Franco Colapinto, en cambio, registró 1m20s836 y se posicionó sexto, a 708 milésimas de Hadjar, quien lidera hasta el momento 

15:49 hs

Hadjar vuela; Colapinto, séptimo

El francés Isack Hadjar marcó el ritmo con una vuelta impresionante de 1m20s128. Franco Colapinto se ubicó séptimo en la tabla de tiempos 

15:48 hs

Colapinto, sexto tras su segunda tanda

Franco Colapinto completa su segunda tanda después del paso por boxes: marcó 1:21.561 y se posiciona sexto 

15:43 hs

Vesti brilla entre los rookies

Entre los debutantes, el más destacado por ahora es Fred Vesti, que logró un 1:21.670 con el Mercedes y se ubicó quinto en la clasificación.

15:40 hs

Ferrari marca el ritmo

En su primer giro, Paul Aron superó por una décima a Franco Colapinto. Los tiempos seguirán cayendo con el paso de las vueltas. Hasta el momento, solo Charles Leclerc logró romper la barrera del 1m22 con su Ferrari 

15:37 hs

Isack Hadjar fue el más rápido con 1:22.001; detrás, Franco Colapinto cerró su vuelta en 1:23.652

15:35 hs

Arranca la FP1 en México

Salen Franco Colapinto y Paul Aron en esta primera práctica.


15:16 hs

Data para tener en cuenta

Los horarios de Franco Colapinto en el Gran Premio de México

Data para tener en cuenta
15:01 hs

"Hablame en español"

Franco Colapinto estaba conociendo a unos estudiantes mexicanos cuando una de ellas le habló en inglés… ¡y él le respondió con esta divertida frase!

14:57 hs

"La historia no la escriben los cobardes"

Franco Colapinto evitó compararse con Carlos Reutemann, aunque reconoció que 'Lole' es su ídolo. Destacó que "lo que diferencia" a los argentinos es "la pasión, las ganas y la garra" y remarcó: "Estoy feliz de ser uno".

14:55 hs

Reunión

Antes de la práctica, Flavio Briatore llevó a Gasly y a Colapinto a su despacho.

14:50 hs

Alpine, listo para acelerar

La escudería francesa mostró la llegada de sus tres pilotos al Autódromo Hermanos Rodríguez. Vale recordar que Paul Aron, corredor de reserva, reemplazará a Pierre Gasly en la primera práctica libre.

Lo que tenés que saber

Desde las 15.30, Franco Colapínto hará su primera práctica en el circuito de los Hermanos Rodríguez, de México. El autódromo mexicano circuito urbano situado a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, lo que le da una aerodinámica considerable a los monoplazas. El trazado mezcla rectas rápidas con zonas de baja carga, además de atravesar el estadio de béisbol Foro Sol.

- Número de vueltas: 71

- Longitud del circuito: 4,304 km

- Distancia de carrera: 305,354 km

- Récord de vuelta: Valtteri Bottas (2021) - 1:17.774

