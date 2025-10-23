San Pablo avanza a paso firme en el Regional Federal

Puntaje ideal

El equipo paulistano suma así seis puntos sobre seis posibles, con dos victorias por el mismo marcador (1-0), y quedará libre en la próxima fecha. La confianza del grupo crece, y el objetivo de clasificar a la siguiente fase comienza a perfilarse como una posibilidad concreta. “Fue un partido muy duro y trabado. Creo que salimos a proponer nuestro juego desde un principio y así logramos convertir. A partir de ahí tratamos de manejar el partido. Vale muchísimo esta victoria, sobre todo porque el grupo es de tres equipos y solo el primero clasifica”, destacó el capitán Hasan Jadur, una de las voces de referencia del plantel.