El fuerte enojo de Nancy Dupláa por el rumor de que abandonaría el país junto a Pablo Echarri

"Dejá de echarle leña al fuego a la masa odiadora", dijo la actriz.

Hace 1 Hs

Nancy Dupláa no ocultó su enojo luego de que un medio digital asegurara que la actriz y su marido, Pablo Echarri, se iban de la Argentina porque no estaban de acuerdo con la administración de Javier Milei.

En su cuenta de la red social Instagram, la ex protagonista de La Leona salió al cruce de las versiones y dijo: “Lo más impactante no es solo cómo le miente descaradamente a su gente, sino que nadie le cuestiona de dónde saca esto y se suben a las pistas del odio con gozo y fervor”.

También compartió el posteo de El Sureño, el medio en cuestión, que había publicado una foto de ella y su marido con la frase "Nos vamos del país".

En el artículo, también agregaban que la pareja estaba considerando "nuevos horizontes" debido al rumbo que estaba tomando el país bajo la administración actual.

"Flaco, hacete un esfuerzo y mejorá la calidad de la información. Dejá de echarle leña al fuego a la masa odiadora. Y dejá de mentir", sentenció la actriz. 

