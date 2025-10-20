EN VIVO: Atlético Tucumán recibe a San Lorenzo en el José Fierro

San Lorenzo: Andrés Vombergar quedó desafectado del partido por una angina pultacea con cuadro febril desde ayer a la noche.
Cómo llegan Atlético Tucumán al duelo con Sa Lorenzo por el Torneo Clausura
El Decano viene de caer 2-0 ante Instituto y sigue sin poder ganar fuera de Tucumán. "Son muchos factores por los que el equipo no puede mostrar su mejor faceta de visitante, pero principalmente es la seguridad en ellos mismos", aseveró el DT Lucas Pusineri. Sin embargo, hace tres partidos que no cae en el José Fierro y buscará estirar esa racha ante San Lorenzo para seguir prendido en la zona. La buena noticia es que Renzo Tesuri se recuperó de la rotura del ligamento cruzado anterior, recibió el alta médica, trabajó con el resto del grupo y su vuelta está cada vez más cerca.