La Selección Sub-20 perdió 2-0 frente a Marruecos

Finalizó el partido
45' ST: Ramírez tuvo el descuento
El defensor ganó en el área de Marruecos y el arquero tapó el cabezazo.
20' ST: Subiabre lo falló
Tras un centro de Prestianni, el delantero no pudo anotar el descuento.
13' ST: Argentina perdió una revisión
Sarco había sufrido una falta en el área, pero el árbitro desestimó la infracción.
8' ST: Fernández remató sin dirección
El defensor sacó un disparo potente sin precisión.
1' ST: Argentina salió en búsqueda del empate
Sarco cabeceó un centro de Gorosito.
Arrancó el segundo tiempo
Finalizó el primer tiempo
49' PT: Silvetti falló un mano a mano
Milton Delgado puso un gran pase y el delantero falló el remate.
46' PT: Prestianni estuvo cerca del descuento
El ex Vélez lanzó un remate que sacó el arquero Gomis.
44' PT: Cabezazo de Silvetti
El delantero del Inter Miami estuvo cerca de descontar.
41' PT: Primer disparo de Sarco
El delantero del Bayer Leverkusen sacó un remate sin dirección.
33' PT: Cambio en Argentina
Mateo Silvetti ingresó en lugar de Valentino Acuña para conformar un 4-4-2.
32' PT: Amarilla para Prestianni
El delantero realizó una dura entrada sobre uno de los defensores marroquíes.
28' PT: Gol de Marruecos
Zabiri puso el 2-0.
23' PT: Argentina estuvo cerca del empate
Maher Carrizo buscó la rosca y lanzó un remate que pasó cerca del palo derecho.
21' PT: Tiro libre peligroso para Argentina
Prestianni recibió una entrada en el borde del área.
11' PT: Gol de Marruecos
De tiro libre, Zabiri puso el 1-0 a favor de los africanos.
10' PT: Tras la revisión, el árbitro descartó la posibilidad de penal
El juez le sacó amarilla a Santino Barbi.
6' PT: Primera llegada clara de Marruecos
Zabiri quedó mano a mano frente a Santino Barbi. Marruecos pidió la revisión en el VAR.
Comenzó el partido
Todo listo en Santiago de Chile
Entrada en calor de la "albiceleste"
¿Quién será el próximo campeón?
"11" confirmado para la Selección Argentina
El camino de Marruecos hacia la final con Argentina
Semifinales: Marruecos 1 (5) - (4) 1 Francia
Cuartos de final: Marruecos 3 - 1 Estados Unidos
Octavos de final: Marruecos 2 - 1 Corea del Sur
Fase de grupos: Marruecos 0 - 1 México
Fase de grupos: Marruecos 2 - 1 Brasil
Fase de grupos: Marruecos 2 - 0 España
La previa en las redes sociales de la Selección Argentina
