Secciones
En Vivo Deportes

EN VIVO: la Selección Sub-20 pierde 2-0 frente a Marruecos

Marruecos vence a Argentina por 2-0. Marruecos vence a Argentina por 2-0.

Zabiri anotó un doblete.

Hace 11 Min
21:29 hs

20' ST: Subiabre lo falló

Tras un centro de Prestianni, el delantero no pudo anotar el descuento.

21:22 hs

13' ST: Argentina perdió una revisión

Sarco había sufrido una falta en el área, pero el árbitro desestimó la infracción.

21:17 hs

8' ST: Fernández remató sin dirección

El defensor sacó un disparo potente sin precisión.

21:09 hs

1' ST: Argentina salió en búsqueda del empate

Sarco cabeceó un centro de Gorosito.

21:08 hs

Arrancó el segundo tiempo

20:53 hs

Finalizó el primer tiempo

20:51 hs

49' PT: Silvetti falló un mano a mano

Milton Delgado puso un gran pase y el delantero falló el remate.

20:50 hs

46' PT: Prestianni estuvo cerca del descuento

El ex Vélez lanzó un remate que sacó el arquero Gomis.

20:47 hs

44' PT: Cabezazo de Silvetti

El delantero del Inter Miami estuvo cerca de descontar.

20:44 hs

41' PT: Primer disparo de Sarco

El delantero del Bayer Leverkusen sacó un remate sin dirección.

20:36 hs

33' PT: Cambio en Argentina

Mateo Silvetti ingresó en lugar de Valentino Acuña para conformar un 4-4-2.

20:35 hs

32' PT: Amarilla para Prestianni

El delantero realizó una dura entrada sobre uno de los defensores marroquíes.

20:30 hs

28' PT: Gol de Marruecos

Zabiri puso el 2-0.

20:26 hs

23' PT: Argentina estuvo cerca del empate

Maher Carrizo buscó la rosca y lanzó un remate que pasó cerca del palo derecho.

20:24 hs

21' PT: Tiro libre peligroso para Argentina

Prestianni recibió una entrada en el borde del área.

20:15 hs

11' PT: Gol de Marruecos

De tiro libre, Zabiri puso el 1-0 a favor de los africanos.

20:13 hs

10' PT: Tras la revisión, el árbitro descartó la posibilidad de penal

El juez le sacó amarilla a Santino Barbi.

20:09 hs

6' PT: Primera llegada clara de Marruecos

Zabiri quedó mano a mano frente a Santino Barbi. Marruecos pidió la revisión en el VAR.

20:02 hs

Comenzó el partido

19:57 hs

Todo listo en Santiago de Chile

19:43 hs

Entrada en calor de la "albiceleste"

19:42 hs

¿Quién será el próximo campeón?

19:38 hs

"11" confirmado para la Selección Argentina

18:34 hs

El camino de Marruecos hacia la final con Argentina

Semifinales: Marruecos 1 (5) - (4) 1 Francia

Cuartos de final: Marruecos 3 - 1 Estados Unidos

Octavos de final: Marruecos 2 - 1 Corea del Sur

Fase de grupos: Marruecos 0 - 1 México

Fase de grupos: Marruecos 2 - 1 Brasil

Fase de grupos: Marruecos 2 - 0 España

18:34 hs

La previa en las redes sociales de la Selección Argentina

Lo que tenés que saber

El partido se jugará en el Estadio Nacional de Santiago y será transmitido por Telefé y DSports. La Selección Argentina Sub-20 llega invicta con seis triunfos, mientras que Marruecos disputa su primera final en la historia de la categoría.

Temas Club Atlético River PlateSelección Argentina de fútbolAfricaDiego PlacenteMarruecosMundial Sub 20Alvaro MontoroSelección Argentina Sub-20
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
¿Por qué los jugadores de Atlético Tucumán decidieron no concentrar en la previa al partido frente a San Lorenzo?

¿Por qué los jugadores de Atlético Tucumán decidieron no concentrar en la previa al partido frente a San Lorenzo?

Si hablo, se cae el país: la advertencia de Fred Machado al Gobierno nacional

"Si hablo, se cae el país": la advertencia de Fred Machado al Gobierno nacional

Está a 400 kilómetros de Tucumán y es uno de los mejores pueblos del mundo, según la ONU

Está a 400 kilómetros de Tucumán y es uno de los mejores pueblos del mundo, según la ONU

Fresca y elegante: esta prenda será la tendencia para usar en el verano 2026

Fresca y elegante: esta prenda será la tendencia para usar en el verano 2026

Esta hierba para el mate te ayudará a reducir el cansancio y desinflamar el abdomen

Esta hierba para el mate te ayudará a reducir el cansancio y desinflamar el abdomen

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Comentarios