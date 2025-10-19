Secciones
EN VIVO: la Selección Argentina Sub-20 empata sin goles frente a Marruecos

Mateo Silvetti y Gianluca Prestianni festejan el gol frente a Colombia. Mateo Silvetti y Gianluca Prestianni festejan el gol frente a Colombia. Foto de TyC Sports.

El equipo de Diego Placente enfrenta a las 20 al combinado africano en la gran final. La "albiceleste" va por su séptima estrella juvenil.

Hace 4 Min
20:02 hs

Comenzó el partido

19:57 hs

Todo listo en Santiago de Chile

19:43 hs

Entrada en calor de la "albiceleste"

19:42 hs

¿Quién será el próximo campeón?

19:38 hs

"11" confirmado para la Selección Argentina

18:34 hs

El camino de Marruecos hacia la final con Argentina

Semifinales: Marruecos 1 (5) - (4) 1 Francia

Cuartos de final: Marruecos 3 - 1 Estados Unidos

Octavos de final: Marruecos 2 - 1 Corea del Sur

Fase de grupos: Marruecos 0 - 1 México

Fase de grupos: Marruecos 2 - 1 Brasil

Fase de grupos: Marruecos 2 - 0 España

18:34 hs

La previa en las redes sociales de la Selección Argentina

Lo que tenés que saber

El partido se jugará en el Estadio Nacional de Santiago y será transmitido por Telefé y DSports. La Selección Argentina Sub-20 llega invicta con seis triunfos, mientras que Marruecos disputa su primera final en la historia de la categoría.

