Las foto de la semana

La “Foto de la semana” elegida esta vez por la redacción de LA GACETA refiere a una acrobática figura que ensaya una practicante de pole dance, el deporte que tiene mucho de arte y que ganó muchísimos adeptos en los últimos tiempos en Tucumán. La imagen, obra de Analía Jaramillo, fue tapa del suplemento Tucumanos publicada el viernes 17 de octubre. Una curiosidad: también pudo ser el Foco de tapa del diario, pero una información de último momento, algo usual en el periodismo gráfico, ocupó su lugar.

