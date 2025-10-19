Madres aladas: el amor eterno de los cisnes de cuello negro

En medio del silencio de una laguna, la bruma se eleva con el primer sol. Sobre el espejo de agua, una figura blanca se desliza con elegancia. Su cuello oscuro, largo y curvado, traza una línea perfecta contra el cielo. Detrás de ella, apenas visibles, unos pequeños pichones se esconden entre sus plumas. Avanzan juntos, suaves, como si el agua los acunara. Son cisnes de cuello negro —una de las aves más majestuosas del hemisferio sur—, y también uno de los símbolos más puros del amor y la entrega maternal.