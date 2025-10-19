Santiago Craig: “Nos toca tratar de saber cuáles son los grandes acontecimientos que nos pasan en la vida”

-Sí, el uso del “en” denota un lugar y esa afirmación es difícil de hacer. Porque no refiere solamente a la interioridad o a la individualidad o a ser uno. El estar en un lugar hoy implica estar en un montón de lugares a la vez. Estar en uno implica también un tiempo de cómo uno puede procesar, digerir, establecer un vínculo con lo de afuera y con los otros, que es propio de las cosas que uno supone, imagina, lo que no dice, lo que le hubiera gustado decir, lo que podría haber hecho, lo que no hace. Todo eso que puede derivar en ansiedad o en arte, en lo que sea. Y esas son formas propias y después esto de los grandes acontecimientos. Yo creo que vivimos. Lo que pasa es que hay una sobreabundancia de grandes acontecimientos. Constantemente nos están diciendo que cada minuto que pasa está pasando lo más importante y lo más relevante de nuestra vida. O sea, el mundo se puede acabar porque de repente nos van a comer los mosquitos o va a haber una Tercera Guerra Mundial o eventualmente podemos ser una nueva potencia mundial pasado mañana… Me parece que lo que nos toca hacer es tratar de saber cuáles son y cuáles no son esos grandes acontecimientos que nos pasan en la vida. Si tienen que ver con una agenda marcada desde afuera, si tiene que ver con lo que nos pasó una vez mirando un pato o lo que nos pasa cuando nos casamos o lo que nos pasa cuando comemos una comida rica.