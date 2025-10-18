EN VIVO: Franco Colapinto se prepara para la clasificación del GP de Estados Unidos de Fórmula 1

Lo que tenés que saber

La Sprint del GP de Estados Unidos fue puro caos desde la primera curva con choques, neumáticos pinchados y autos de seguridad en apenas 19 vueltas. Franco Colapinto, que había evitado el toque inicial entre los McLaren y Hülkenberg, no tuvo suerte porque un roce con Isack Hadjar le provocó un pinchazo y lo obligó a pasar por boxes. Aun así, aprovechó otros incidentes y terminó en el puesto 14.

Fue una mini carrera frenética, con los Alpine mostrando rendimiento irregular y los favoritos fuera de control. Max Verstappen se impuso tras una pelea intensa con George Russell, mientras Colapinto ya enfoca su energía en la clasificación, donde buscará una mejor posición de largada para la prueba principal del domingo.