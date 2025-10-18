Secciones
EN VIVO: Franco Colapinto quedó fuera de la Q3 y partiría 15° en la clasificación del GP de Estados Unidos de Fórmula 1

El argentino quedó a las puertas del top 10 en Austin y espera la confirmación oficial del clasificador tras posibles sanciones. Transmiten Disney+ Premium y Fox Sports.

Hace 12 Min
19:13 hs

¡Pole para Verstappen!

Lo escoltarán Lando Norris y Charles Leclerc.

19:06 hs

Verstappen es el líder parcial

19:00 hs

Comienza la Q3

18:56 hs

Final de la Q2

Franco Colapinto quedó fuera de la Q3 y, por ahora, largaría desde el puesto 15 en la carrera del domingo. Gasly también fue eliminado y saldría desde el 14° lugar.

18:48 hs

Últimas vueltas de Q2

Colapinto está 14° mientras que Gasly ocupa el 15° lugar.

18:37 hs

Arranca la Q2

18:32 hs

¡Colapinto a la Q2!

En una ajustada definición, el argentino logró ubicarse 15° y correrá la segunda parte de la clasificación.

18:24 hs

Últimos 5 minutos de Q1

Lidera Leclerc. Colapinto, en zona de eliminación.

18:20 hs

El choque de Hadjar

18:14 hs

Se reanuda la clasificación

18:06 hs

Bandera roja

Se pone en pausa la clasificación tras un fuerte golpe de Isack Hadjar

18:02 hs

¡Comienza la clasificación!

Lo que tenés que saber

La Sprint del GP de Estados Unidos fue puro caos desde la primera curva con choques, neumáticos pinchados y autos de seguridad en apenas 19 vueltas. Franco Colapinto, que había evitado el toque inicial entre los McLaren y Hülkenberg, no tuvo suerte porque un roce con Isack Hadjar le provocó un pinchazo y lo obligó a pasar por boxes. Aun así, aprovechó otros incidentes y terminó en el puesto 14.

Fue una mini carrera frenética, con los Alpine mostrando rendimiento irregular y los favoritos fuera de control. Max Verstappen se impuso tras una pelea intensa con George Russell, mientras Colapinto ya enfoca su energía en la clasificación, donde buscará una mejor posición de largada para la prueba principal del domingo.

