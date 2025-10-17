Secciones
EN VIVO: Franco Colapinto no logró pasar a la Q2 en la clasificación sprint del Gran Premio de Estados Unidos en Austin

TARDE DECISIVA. Colapinto acelera con Alpine en el Circuito de las Américas. TARDE DECISIVA. Colapinto acelera con Alpine en el Circuito de las Américas. ./X @AlpineF1Team

Desde las 18.30 (hora argentina), el piloto bonaerense sale a pista para definir su posición de largada. Transmiten Disney+ Premium y Fox Sports.

Hace 2 Min
19:01 hs

Se quedó en la puerta

Gasly no pudo mejorar su registro y finalizó 12°, quedando sin chances de avanzar a la SQ3 en Austin.

18:57 hs

Austin le sienta bien a Norris

Al igual que en SQ1, el británico lidera la clasificación.

18:50 hs

Arranca la SQ2

18:48 hs

Afuera en SQ1

18:47 hs

Afuera por poco

Colapinto quedó 17° y no pasó a la Q2, mientras que Gasly avanzó con lo justo en Austin.

18:43 hs

Lando Norris sube al primer lugar

Lo escoltan Verstappen y Piastri.

18:40 hs

Última posibilidad para los pilotos

Una vuelta más para los rezagados que buscan entrar en la SQ2. Entre ellos, Colapinto.

18:37 hs

Verstappen, el mas rápido hasta el momento

Con un tiempo de 1:34.140, lidera la SQ1 del Sprint

18:33 hs

Franco, listo

18:30 hs

¡Salen los autos a la pista!

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto finalizó 16° en la única práctica libre del GP de Estados Unidos, con un tiempo de 1:34.653, y volvió a superar a su compañero de Alpine, Pierre Gasly. El argentino completó 24 vueltas en el Circuito de las Américas, en una sesión marcada por el calor extremo y una bandera roja provocada por Lance Stroll.

El más veloz fue Lando Norris, seguido por Hülkenberg, Piastri, Alonso y Verstappen. Charles Leclerc y Carlos Sainz sufrieron problemas en la caja de cambios y no completaron su programa.

Comentarios