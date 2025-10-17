EN VIVO: Franco Colapinto sale a pista en la primera práctica del GP de Estados Unidos

Locura por Colapinto en Estados Unidos
Nuevo look y casco para Franco Colapinto
La pelea por el campeonato entre Piastri, Norris y Verstappen
El GP de Singapur sacudió el campeonato: George Russell, al volante de su Mercedes, dio el golpe y se quedó con una victoria que sacudió la pelea por el título, dejando atrás a Max Verstappen y Lando Norris en el podio.
Norris escolta a Piastri con 314 unidades, mientras que Verstappen (Red Bull) se ubica de tercero con 273. El triunfo de Russell lo catapultó al cuarto lugar con 237 puntos, por delante de Charles Leclerc (173) y Lewis Hamilton (125), que completan el top 6.
Fórmula 1: McLaren fue campeón en los constructores
McLaren – 650 puntos
Mercedes – 325 puntos
Ferrari – 298 puntos
Red Bull – 290 puntos
Williams – 102 puntos
Racing Bulls – 72 puntos
Aston Martin – 68 puntos
Kick Sauber – 55 puntos
Haas F1 Team – 46 puntos
Alpine – 20 puntos
¿Cómo ver la práctica libre del GP de Austin?
Las últimas seis carreras de la Fórmula 1 podrán ser vistas a través de la pantalla de Fox Sports y, como siempre, por medio de la plataforma Disney+ y F1TV, el canal oficial de la máxima categoría.
La tabla de pilotos de la Fórmula 1 en la temporada
Oscar Piastri (McLaren) – 336 puntos
Lando Norris (McLaren) – 314 puntos
Max Verstappen (Red Bull) – 273 puntos
George Russell (Mercedes) – 237 puntos
Charles Leclerc (Ferrari) – 173 puntos
Lewis Hamilton (Ferrari) – 125 puntos
Kimi Antonelli (Mercedes) – 88 puntos
Alexander Albon (Williams) – 70 puntos
Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 puntos
Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 37 puntos
F1 en los Estados Unidos: a qué hora corre Franco Colapinto
Hoy
- Prácticas Libres 1: 14.30
- Clasificación Sprint: 18.30
Sábado
- Sprint: 14
- Clasificación: 18
Domingo 19 octubre
- Carrera: 16