EN VIVO: Franco Colapinto sale a pista en la primera práctica del GP de Estados Unidos

La pelea por el campeonato entre Piastri, Norris y Verstappen

El GP de Singapur sacudió el campeonato: George Russell, al volante de su Mercedes, dio el golpe y se quedó con una victoria que sacudió la pelea por el título, dejando atrás a Max Verstappen y Lando Norris en el podio.

Norris escolta a Piastri con 314 unidades, mientras que Verstappen (Red Bull) se ubica de tercero con 273. El triunfo de Russell lo catapultó al cuarto lugar con 237 puntos, por delante de Charles Leclerc (173) y Lewis Hamilton (125), que completan el top 6.