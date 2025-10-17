Secciones
EN VIVO: Franco Colapinto sale a pista en la primera práctica del GP de Estados Unidos

El argentino afronta el inicio de la acción en Austin, en el Circuito de las Américas. Desde las 14.30 se disputa el ensayo rumbo a la clasificación sprint.

Hace 25 Min
13:24 hs

Locura por Colapinto en Estados Unidos

13:19 hs

Nuevo look y casco para Franco Colapinto

13:17 hs

La pelea por el campeonato entre Piastri, Norris y Verstappen

El GP de Singapur sacudió el campeonato: George Russell, al volante de su Mercedes, dio el golpe y se quedó con una victoria que sacudió la pelea por el título, dejando atrás a Max Verstappen y Lando Norris en el podio.

Norris escolta a Piastri con 314 unidades, mientras que Verstappen (Red Bull) se ubica de tercero con 273. El triunfo de Russell lo catapultó al cuarto lugar con 237 puntos, por delante de Charles Leclerc (173) y Lewis Hamilton (125), que completan el top 6.

13:17 hs

Fórmula 1: McLaren fue campeón en los constructores

McLaren – 650 puntos

Mercedes – 325 puntos

Ferrari – 298 puntos

Red Bull – 290 puntos

Williams – 102 puntos

Racing Bulls – 72 puntos

Aston Martin – 68 puntos

Kick Sauber – 55 puntos

Haas F1 Team – 46 puntos

Alpine – 20 puntos

13:16 hs

¿Cómo ver la práctica libre del GP de Austin?

Las últimas seis carreras de la Fórmula 1 podrán ser vistas a través de la pantalla de Fox Sports y, como siempre, por medio de la plataforma Disney+ y F1TV, el canal oficial de la máxima categoría.

13:15 hs

La tabla de pilotos de la Fórmula 1 en la temporada

Oscar Piastri (McLaren) – 336 puntos

Lando Norris (McLaren) – 314 puntos

Max Verstappen (Red Bull) – 273 puntos

George Russell (Mercedes) – 237 puntos

Charles Leclerc (Ferrari) – 173 puntos

Lewis Hamilton (Ferrari) – 125 puntos

Kimi Antonelli (Mercedes) – 88 puntos

Alexander Albon (Williams) – 70 puntos

Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 puntos

Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 37 puntos

13:15 hs

F1 en los Estados Unidos: a qué hora corre Franco Colapinto

Hoy

  • Prácticas Libres 1: 14.30
  • Clasificación Sprint: 18.30

Sábado

  • Sprint: 14
  • Clasificación: 18

Domingo 19 octubre

  • Carrera: 16

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto inicia su fin de semana en la Fórmula 1 con la primera práctica libre del Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas, en Austin. La sesión arranca a las 14.30, antes de la clasificación sprint que se disputará a las 18.30. Colapinto buscará impresionar al equipo Alpine mientras la lucha por el título sigue entre Piastri, Norris y Verstappen.

