San Martín no pasó del empate con Deportivo Morón y jugará otra temporada en la Primera Nacional

Final del partido
El "Santo" igualó sin goles frente a Deportivo Morón.
Morón se aproxima al área del "Santo"
82': el local busca abrir el marcador.
Cambio en Morón
77' Verón reemplazó a Sanguinetti
Cambio en San Martín
70': se retiran Franco García y Gabriel Hachen para los ingresos de Gonzalo Rodríguez y Aaron Spetale.
Cambio en Morón
64': se retira Matías Ballini e ingresa González.
Cambio en San Martín
62': se retiran Juan Cuevas y Hernán Zuliani para los ingresos de Juan Cruz Esquivel y Nicolás Castro.
Tiro de esquina para el "Santo"
61': el extremo generó un rebote en su centro y hay córner para San Martín.
Amarilla para el arquero de Morón
59': Salvá vio la cartulina por acercarse al área de San Martín.
Amarilla para Matías García
58': el volante derribó al futbolista de Morón y vio la tarjeta.
Amarilla para Franco García
52': el extremo piso al lateral izquierdo de Morón y vio la tarjeta amarilla.
Comenzó el segundo tiempo
Se disputan los últimos 45 minutos.
Final del primer tiempo
El "Santo" iguala con Deportivo Morón 0-0.
Tres minutos de adicionado
Remate de Vera y gran chance para San Martín
42': el volante remató al arco y el rebote le quedó a Martín Pino, que no logró conectar con precisión.
Sand envió la pelota al córner
36': el arquero del "Santo" resolvió bien en el tiro libre.
Expulsado Mariano Campodónico
33': el técnico del "Santo" vio la tarjeta tras quejarse con el árbitro.
Murillo fue expulsado
32': el lateral agarró a Sanguinetti y vio la tarjeta roja. De esta manera, el "Santo" se queda con diez jugadores.
El "Santo" se aproxima
27': luego de un gran centro, Martín Pino no llegó a la pelota para empujarla.
Amarilla para Peñalba
17': el zaguero central bajó a Costantino y se ganó la tarjeta amarilla.
El "Santo" busca aproximarse con pelotazos largos
8': San Martín necesita gnar para pasar a la próxima ronda.
Tiro de esquina para Morón
5': la pelota rebotó en Juan Cuevas y hay balón detenido para el local.
Morón domina en los primeros minutos
4': Darío Sand controló sin problemas ante un centro rasante del "Gallito".
Comenzó el partido
Se disputan los primeros minutos del duelo en el "Nuevo Francisco Urbano".
El imponente recibimiento de los hinchas de Deportivo Morón
Así va Deportivo Morón
#JuegaMorón | ¡ASÍ SALIMOS!
Estos son los elegidos por Walter Nicolás Otta para enfrentar a San Martín (T) a partir de las 21:15.
"11" confirmado para el "Santo"
#PrimeraNacional
Equipo confirmado
Esta es la formación de San Martín para visitar a Deportivo Morón.
#VamosCiudadela
Los convocados de Walter Otta para el duelo contra el "Santo"
Estos son los jugadores convocados por Walter Nicolás Otta para enfrentar a San Martín (T), mañana desde las 21:15.
Los convocados por Campodónico para el duelo en Buenos Aires
#PrimeraNacional
Jugadores convocados
Estos son los elegidos por el DT, Mariano Campodónico, para la primera fase del reducido.
#VamosCiudadela