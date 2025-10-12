Secciones
EN VIVO: San Martín quiere dar el golpe en la primera fase del Reducido frente a Deportivo Morón

A partir de las 21.15, el "Santo" se medirá frente al conjunto bonaerense en el "Nuevo Francisco Urbano". El equipo de Campodónico necesita ganar para avanzar de ronda.

Hace 1 Hs
20:58 hs

Así va Deportivo Morón

20:57 hs

"11" confirmado para el "Santo"

20:13 hs

Los convocados de Walter Otta para el duelo contra el "Santo"

20:13 hs

Los convocados por Campodónico para el duelo en Buenos Aires

Lo que tenés que saber

El equipo de Mariano Campodónico disputa el partido sin ventaja deportiva, por lo que sólo un triunfo le servirá para seguir en carrera en la lucha por el segundo ascenso a la Liga Profesional. El duelo será televisado por TyC Sports.

