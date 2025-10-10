Secciones
EN VIVO: Con gol de Lo Celso, Argentina le gana a Venezuela en el amistoso desde Miami

EN MARCHA. Argentina y Venezuela se enfrentan en el Hard Rock Stadium de Miami, en el primer amistoso de la gira por Estados Unidos EN MARCHA. Argentina y Venezuela se enfrentan en el Hard Rock Stadium de Miami, en el primer amistoso de la gira por Estados Unidos ./X @Argentina

Desde las 21, con transmisión de TyC Sports, el equipo de Lionel Scaloni se verá las caras con la “Vinotinto”, a poco más de un mes del cruce por Eliminatorias.

Hace 4 Min
23:03 hs

De nuevo Contreras

El arquero venezolano vuelve a lucirse y le ahoga otro grito a la Selección, que no logra ampliar la ventaja en Miami.

22:55 hs

Triple cambio en la Selección

Ingresan Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister y Leonardo Balerdi y salen Julián Alvarez, Nahuel Molina y Enzo Fernandez

22:45 hs

Contreras, imbatible

Lautaro Martínez tuvo dos chances claras frente al arco, pero el arquero venezolano volvió a responder con reflejos notables.

22:40 hs

17' ST: Cambio en Argentina

Ingresó Giuliano Simeone

Salió Leandro Paredes

22:22 hs

Comienza el segundo tiempo

Cambio en Argentina: ingresa Nicolás González en lugar de Nicolás Tagliafico

22:00 hs

Final del primer tiempo

22:00 hs

El gol de Argentina

21:45 hs

¡Gol de Argentina!

Lo hizo Lo Celso de zurda

21:38 hs

Messi, desde el palco

21:27 hs

12' PT: Lo Celso estuvo cerca

El mediocampista conectó un centro preciso de Mahuel Molina, pero el arquero venezolano respondió con una gran atajada.

21:21 hs

5' PT: Lo tuvo Lautaro Martínez

El delantero definió cruzado tras una buena combinación, pero el arquero venezolano le adivinó la intención y mantuvo el cero.

21:20 hs

El momento del Himno Nacional Argentino

21:14 hs

Comenzó el partido

21:13 hs

Minuto de silencio para homenajear a Miguel Ángel Russo

20:59 hs

La formación de Venezuela

20:25 hs

El "11" de Argentina

19:49 hs

Vestuario listo

19:12 hs

Bajas de último momento

Franco Mastantuono quedó descartado para lo que resta de la gira debido a una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo. En tanto, Lionel Messi no estará disponible para el partido de esta noche.

Lo que tenés que saber

La Selección Argentina vuelve a presentarse en el Hard Rock Stadium de Miami, el mismo escenario donde conquistó la Copa América 2024. El amistoso ante Venezuela marcará el inicio de una nueva etapa rumbo al Mundial 2026 y servirá como banco de pruebas para Lionel Scaloni, tras el cierre de las Eliminatorias en lo más alto. El encuentro será dirigido por el uruguayo Gustavo Tejera.

El DT planea realizar rotaciones y mantiene la incógnita sobre Lionel Messi, que podría ir al banco tras la seguidilla de partidos con Inter Miami. Entre las novedades aparecen Aníbal Moreno, José López y Lautaro Rivero, quienes podrían sumar minutos. Enfrente, la “Vinotinto” intentará recuperar confianza bajo la conducción interina de Oswaldo Vizcarrondo, en un duelo que servirá como termómetro para ambos seleccionados.

Temas Estados Unidos de AméricaLionel MessiVenezuelaMiamiSelección Argentina de fútbolJulián ÁlvarezSelección Venezolana de FútbolLionel Scaloni
