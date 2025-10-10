Secciones
EN VIVO: Con las bajas de Messi y Mastantuono, la Selección Argentina se prepara para enfrentar a Venezuela en un amistoso desde Miami

ESCENARIO DE LUJO. El Hard Rock Stadium de Miami será sede del amistoso entre Argentina y Venezuela. ESCENARIO DE LUJO. El Hard Rock Stadium de Miami será sede del amistoso entre Argentina y Venezuela. ./X @Argentina

Desde las 21, con transmisión de TyC Sports, el equipo de Lionel Scaloni se verá las caras con la “Vinotinto”, a poco más de un mes del cruce por Eliminatorias.

Hace 32 Min
19:12 hs

Bajas de último momento

Franco Mastantuono quedó descartado para lo que resta de la gira debido a una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo. En tanto, Lionel Messi no estará disponible para el partido de esta noche.

Lo que tenés que saber

La Selección Argentina vuelve a presentarse en el Hard Rock Stadium de Miami, el mismo escenario donde conquistó la Copa América 2024. El amistoso ante Venezuela marcará el inicio de una nueva etapa rumbo al Mundial 2026 y servirá como banco de pruebas para Lionel Scaloni, tras el cierre de las Eliminatorias en lo más alto. El encuentro será dirigido por el uruguayo Gustavo Tejera.

El DT planea realizar rotaciones y mantiene la incógnita sobre Lionel Messi, que podría ir al banco tras la seguidilla de partidos con Inter Miami. Entre las novedades aparecen Aníbal Moreno, José López y Lautaro Rivero, quienes podrían sumar minutos. Enfrente, la “Vinotinto” intentará recuperar confianza bajo la conducción interina de Oswaldo Vizcarrondo, en un duelo que servirá como termómetro para ambos seleccionados.

Estados Unidos de AméricaLionel MessiVenezuelaMiamiSelección Argentina de fútbolJulián ÁlvarezSelección Venezolana de FútbolLionel Scaloni
