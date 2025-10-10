EN VIVO: Con las bajas de Messi y Mastantuono, la Selección Argentina se prepara para enfrentar a Venezuela en un amistoso desde Miami

Bajas de último momento
Franco Mastantuono quedó descartado para lo que resta de la gira debido a una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo. En tanto, Lionel Messi no estará disponible para el partido de esta noche.
