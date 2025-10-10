Con gol de Lo Celso, Argentina le ganó a Venezuela en el amistoso desde Miami

Final del partido
Ganó Argentina
De nuevo Contreras
El arquero venezolano vuelve a lucirse y le ahoga otro grito a la Selección, que no logra ampliar la ventaja en Miami.
Triple cambio en la Selección
Ingresan Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister y Leonardo Balerdi y salen Julián Alvarez, Nahuel Molina y Enzo Fernandez
Contreras, imbatible
Lautaro Martínez tuvo dos chances claras frente al arco, pero el arquero venezolano volvió a responder con reflejos notables.
17' ST: Cambio en Argentina
Ingresó Giuliano Simeone
Salió Leandro Paredes
Comienza el segundo tiempo
Cambio en Argentina: ingresa Nicolás González en lugar de Nicolás Tagliafico
Final del primer tiempo
El gol de Argentina
GOAL: GIOVANI LO CELSO OPENS THE SCORING FOR ARGENTINA!
Argentina 1-0 Venezuela
¡Gol de Argentina!
Lo hizo Lo Celso de zurda
Messi, desde el palco
MESSI en el PALCO CEBÁNDOLE MATES a ANTONELA a la espera de #Argentina - #Venezuela
12' PT: Lo Celso estuvo cerca
El mediocampista conectó un centro preciso de Mahuel Molina, pero el arquero venezolano respondió con una gran atajada.
5' PT: Lo tuvo Lautaro Martínez
El delantero definió cruzado tras una buena combinación, pero el arquero venezolano le adivinó la intención y mantuvo el cero.
El momento del Himno Nacional Argentino
¡ASÍ SONÓ EL HIMNO NACIONAL ARGENTINO!
Ya juega la Selección ante Venezuela en Miami por TyC Sports.
Comenzó el partido
Minuto de silencio para homenajear a Miguel Ángel Russo
El minuto de silencio en homenaje a Miguel Russo en la previa de #Argentina - #Venezuela.
La formación de Venezuela
La Vinotinto
Esta es la formación del seleccionador nacional Oswaldo Vizcarrondo para enfrentar a Argentina en Hard Rock Stadium #SiempreVinotinto
El "11" de Argentina
#AmistosoInternacional
¡Once inicial confirmado!
Así formará @Argentina para el duelo ante #Venezuela
Vestuario listo
#AmistosoInternacional
¡Todo preparado en nuestro vestuario!
Bajas de último momento
Franco Mastantuono quedó descartado para lo que resta de la gira debido a una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo. En tanto, Lionel Messi no estará disponible para el partido de esta noche.
#SelecciónMayor El futbolista Franco Mastantuono será baja para lo que resta de la gira por una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo. En tanto, el capitán Lionel Messi, no estará disponible para el encuentro de esta noche.