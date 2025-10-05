En Singapur, Colapinto quedó en el puesto 16°, Russell sumó la segunda victoria del año

10:59 hs

Final del Gran Premio de Singapur

Franco Colapinto consumó una largada espectacular. Las cámaras retrataron de gran manera el buen desempeño del pilarense en la partida. Con el auto número 43 se lanzó por el sector interno y escaló tres lugares para alcanzar la 13° posición. Por la estrechez que tiene el trazado callejero, la maniobra se viralizó masivamente y fue elogiada.

Después Alpine ordenó una temprana detención (vuelta 15) en boxes para cambiar los neumáticos blandos y poner medios. Si bien recortó distancias de sus rivales, tuvo que completar un extenso final con gomas amarillas. Perdió rendimiento en la fase final de la carrera con una defensa que rozó lo heroico. Finalmente, con un Alpine sigue con más dudas que certezas, perdió varias posiciones y cayó al 16° puesto, el mismo en el que largó. Pierre Gasly, con el otro auto de la escudería francesa, terminó último.

George Russell ganó con un Mercedes con dominio de principio a fin. Max Verstappen aguantó en el segundo puesto y recortó distancias en la pelea por el título. Lando Norris terminó tercero y Oscar Piastri, cuarto. Estos resultados le permitieron a McLaren consagrarse campeón del Campeonato de Constructores a falta de seis carreras.