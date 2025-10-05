Secciones
En Singapur, Colapinto quedó en el puesto 16°, Russell sumó la segunda victoria del año

EN SINGAPUR. Colapinto busca conectar con el auto de Alpine. EN SINGAPUR. Colapinto busca conectar con el auto de Alpine.

El argentino terminó en la misma posición en la que largó, llegó a estar 12°. George Russell hizo una gran gestión de la pole position. Con el 2-3 de los McLaren, la escudería ya ganó el título de constructores.

Hace 1 Hs
10:59 hs

Final del Gran Premio de Singapur

Franco Colapinto consumó una largada espectacular. Las cámaras retrataron de gran manera el buen desempeño del pilarense en la partida. Con el auto número 43 se lanzó por el sector interno y escaló tres lugares para alcanzar la 13° posición. Por la estrechez que tiene el trazado callejero, la maniobra se viralizó masivamente y fue elogiada. 

Después Alpine ordenó una temprana detención (vuelta 15) en boxes para cambiar los neumáticos blandos y poner medios. Si bien recortó distancias de sus rivales, tuvo que completar un extenso final con gomas amarillas. Perdió rendimiento en la fase final de la carrera con una defensa que rozó lo heroico. Finalmente, con un Alpine sigue con más dudas que certezas, perdió varias posiciones y cayó al 16° puesto, el mismo en el que largó. Pierre Gasly, con el otro auto de la escudería francesa, terminó último.

George Russell ganó con un Mercedes con dominio de principio a fin. Max Verstappen aguantó en el segundo puesto y recortó distancias en la pelea por el título. Lando Norris terminó tercero y Oscar Piastri, cuarto. Estos resultados le permitieron a McLaren consagrarse campeón del Campeonato de Constructores a falta de seis carreras.

10:43 hs

Russell y Verstappen son los que le ponen entretenimiento a la carrera

Russell sigue mandando, pero con menos ventaja sobre Verstappen. La victoria se define entre ellos. Luego aparecen los McLaren de Norris y Piastri, frustradísimo. El australiano había resignado sus ilusiones de podio temprano. "Hagan lo que quieran", se escuchó en la radio de Piastri. El australiano está a más de cinco segundos de su compañero Norris, que está tercero.

10:29 hs

Colapinto se salvó de un accidente con Hulkenberg

El piloto alemán, Mark Hulkenberg, hizo un trompo. Venía detrás de Colapinto que en la curva aceleró lo justo antes de que el europeo derrapara con el Haas. El piloto pudo dominar su auto y no estrellarse contra las cercanas paredes del trazado

10:18 hs

Alpine delira en sus redes sociales por la gran largada de "Colapa"

Minutos después de completarse la primera vuelta quedó confirmado: el argentino fue el piloto de los 20 que corren la final en avanzar más puestos. Tres en total. La cuenta de X (ex Twitter) de Alpine lo destacó con un posteo. En la vuelta 45 Colapinto marcha 14, dos puestos más adelante de los que largó.

10:03 hs

La largada de Colapinto al estilo videojuegos: un deleite

El pilarense avanzó tres puestos en la salida. Por las características del trazado, las maniobras fueron impecables. Del puesto 16 pasó al 13.

09:03 hs

Lleno total en trazado callejero

El público disfrutó de una pintoresca ceremonia.

08:56 hs

Así largarán los 20 pilotos más rápidos del mundo

Tras las sanciones a los Williams, la grilla quedó con un mejor puesto para Colapinto.

08:45 hs

Lluvia en la previa

El trazado tiene poco menos de cinco kilómetros de longitud. Poco más de dos horas antes de la competencia hubo una precipitación leve, de tal manera, levemente afectará la competencia. Charles Leclerc se armó con un paraguas en sus actividades previas.

08:34 hs

Los 20 pilotos desfilaron en el circuito de Marina Bay

En autos de calle, modernos y otros antiguos, los corredores saludaron a la gente que colma las tribunas del trazado de Singapure.

07:16 hs

Una parada complicada

El trazado urbano de Singapur es famoso por su exigencia física: temperaturas extremas, humedad sofocante y más de una hora y media de esfuerzo constante al volante. Por primera vez, la FIA activó una alerta por calor extremo, permitiendo a los pilotos utilizar chalecos refrigerantes, un detalle que podría marcar la diferencia en el rendimiento general.

07:12 hs

Un sábado agridulce

Mientras Pierre Gasly no logró completar una vuelta competitiva por un fallo en la dirección, Colapinto sacó el máximo provecho posible del auto y cerró una jornada estable, aunque sin ritmo suficiente para ingresar al top 10. El de Pilar apostará a una estrategia paciente y al desgaste que suele caracterizar la carrera nocturna más dura del año, donde cada error puede ser determinante.

Lo que tenés que saber

El argentino Franco Colapinto inicia el Gran Premio de Singapur desde el 16° puesto, en un fin de semana complejo para Alpine. La clasificación se desarrolló bajo un calor agobiante en el circuito de Marina Bay, donde las diferencias fueron mínimas y el equipo francés volvió a quedar relegado.

