En Singapur, Colapinto quedó en el puesto 16°, Russell sumó la segunda victoria del año

Final del Gran Premio de Singapur
Franco Colapinto consumó una largada espectacular. Las cámaras retrataron de gran manera el buen desempeño del pilarense en la partida. Con el auto número 43 se lanzó por el sector interno y escaló tres lugares para alcanzar la 13° posición. Por la estrechez que tiene el trazado callejero, la maniobra se viralizó masivamente y fue elogiada.
Después Alpine ordenó una temprana detención (vuelta 15) en boxes para cambiar los neumáticos blandos y poner medios. Si bien recortó distancias de sus rivales, tuvo que completar un extenso final con gomas amarillas. Perdió rendimiento en la fase final de la carrera con una defensa que rozó lo heroico. Finalmente, con un Alpine sigue con más dudas que certezas, perdió varias posiciones y cayó al 16° puesto, el mismo en el que largó. Pierre Gasly, con el otro auto de la escudería francesa, terminó último.
George Russell ganó con un Mercedes con dominio de principio a fin. Max Verstappen aguantó en el segundo puesto y recortó distancias en la pelea por el título. Lando Norris terminó tercero y Oscar Piastri, cuarto. Estos resultados le permitieron a McLaren consagrarse campeón del Campeonato de Constructores a falta de seis carreras.
Russell y Verstappen son los que le ponen entretenimiento a la carrera
Russell sigue mandando, pero con menos ventaja sobre Verstappen. La victoria se define entre ellos. Luego aparecen los McLaren de Norris y Piastri, frustradísimo. El australiano había resignado sus ilusiones de podio temprano. "Hagan lo que quieran", se escuchó en la radio de Piastri. El australiano está a más de cinco segundos de su compañero Norris, que está tercero.
Colapinto se salvó de un accidente con Hulkenberg
El piloto alemán, Mark Hulkenberg, hizo un trompo. Venía detrás de Colapinto que en la curva aceleró lo justo antes de que el europeo derrapara con el Haas. El piloto pudo dominar su auto y no estrellarse contra las cercanas paredes del trazado
Trompo de Hulkenberg, que casi se lleva a Franco Colapinto! #F1 #SingaporeGP— Speed Sector (@SpeedSectorF1) October 5, 2025
Alpine delira en sus redes sociales por la gran largada de "Colapa"
Minutos después de completarse la primera vuelta quedó confirmado: el argentino fue el piloto de los 20 que corren la final en avanzar más puestos. Tres en total. La cuenta de X (ex Twitter) de Alpine lo destacó con un posteo. En la vuelta 45 Colapinto marcha 14, dos puestos más adelante de los que largó.
LAP 1/62— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 5, 2025
Vamos Franco Up THREE positions in the first lap pic.twitter.com/iNzDC7KVLL
La largada de Colapinto al estilo videojuegos: un deleite
El pilarense avanzó tres puestos en la salida. Por las características del trazado, las maniobras fueron impecables. Del puesto 16 pasó al 13.
EXCELENTE LARGADA DE FRANCO— Alpinito (@SoyAlpinito) October 5, 2025
Lleno total en trazado callejero
El público disfrutó de una pintoresca ceremonia.
Very soon... we go racing in SingaporeFormula 1 October 5, 2025
Así largarán los 20 pilotos más rápidos del mundo
Tras las sanciones a los Williams, la grilla quedó con un mejor puesto para Colapinto.
Lluvia en la previa
El trazado tiene poco menos de cinco kilómetros de longitud. Poco más de dos horas antes de la competencia hubo una precipitación leve, de tal manera, levemente afectará la competencia. Charles Leclerc se armó con un paraguas en sus actividades previas.
Los 20 pilotos desfilaron en el circuito de Marina Bay
En autos de calle, modernos y otros antiguos, los corredores saludaron a la gente que colma las tribunas del trazado de Singapure.
Franco totalmente relajado en el Drivers Parade #SingaporeGP #Colapinto pic.twitter.com/n8d5RwZhBz— Atención Colapinto (@atencionfc) October 5, 2025
Una parada complicada
El trazado urbano de Singapur es famoso por su exigencia física: temperaturas extremas, humedad sofocante y más de una hora y media de esfuerzo constante al volante. Por primera vez, la FIA activó una alerta por calor extremo, permitiendo a los pilotos utilizar chalecos refrigerantes, un detalle que podría marcar la diferencia en el rendimiento general.
Un sábado agridulce
Mientras Pierre Gasly no logró completar una vuelta competitiva por un fallo en la dirección, Colapinto sacó el máximo provecho posible del auto y cerró una jornada estable, aunque sin ritmo suficiente para ingresar al top 10. El de Pilar apostará a una estrategia paciente y al desgaste que suele caracterizar la carrera nocturna más dura del año, donde cada error puede ser determinante.