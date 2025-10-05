EN VIVO: En Singapure, Colapinto largó y empezó mejorando su puesto de largada

07:12 hs

Un sábado agridulce

Mientras Pierre Gasly no logró completar una vuelta competitiva por un fallo en la dirección, Colapinto sacó el máximo provecho posible del auto y cerró una jornada estable, aunque sin ritmo suficiente para ingresar al top 10. El de Pilar apostará a una estrategia paciente y al desgaste que suele caracterizar la carrera nocturna más dura del año, donde cada error puede ser determinante.