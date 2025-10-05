EN VIVO: En Singapure, Colapinto largó y empezó mejorando su puesto de largada

La largada de Colapinto al estilo videojuegos: un deleite
El pilarense avanzó tres puestos en la salida. Por las características del trazado, las maniobras fueron impecables. Del puesto 16 pasó al 13.
EXCELENTE LARGADA DE FRANCO— Alpinito (@SoyAlpinito) October 5, 2025
Esta 13pic.twitter.com/wPB4ipWKjY
Lleno total en trazado callejero
El público disfrutó de una pintoresca ceremonia.
Very soon... we go racing in SingaporeFormula 1 October 5, 2025
Así largarán los 20 pilotos más rápidos del mundo
Tras las sanciones a los Williams, la grilla quedó con un mejor puesto para Colapinto.
Lluvia en la previa
El trazado tiene poco menos de cinco kilómetros de longitud. Poco más de dos horas antes de la competencia hubo una precipitación leve, de tal manera, levemente afectará la competencia. Charles Leclerc se armó con un paraguas en sus actividades previas.
Los 20 pilotos desfilaron en el circuito de Marina Bay
En autos de calle, modernos y otros antiguos, los corredores saludaron a la gente que colma las tribunas del trazado de Singapure.
Franco totalmente relajado en el Drivers Parade #SingaporeGP #Colapinto pic.twitter.com/n8d5RwZhBz— Atención Colapinto (@atencionfc) October 5, 2025
Una parada complicada
El trazado urbano de Singapur es famoso por su exigencia física: temperaturas extremas, humedad sofocante y más de una hora y media de esfuerzo constante al volante. Por primera vez, la FIA activó una alerta por calor extremo, permitiendo a los pilotos utilizar chalecos refrigerantes, un detalle que podría marcar la diferencia en el rendimiento general.
Un sábado agridulce
Mientras Pierre Gasly no logró completar una vuelta competitiva por un fallo en la dirección, Colapinto sacó el máximo provecho posible del auto y cerró una jornada estable, aunque sin ritmo suficiente para ingresar al top 10. El de Pilar apostará a una estrategia paciente y al desgaste que suele caracterizar la carrera nocturna más dura del año, donde cada error puede ser determinante.