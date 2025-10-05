Secciones
EN VIVO: En Singapure, Colapinto largó y empezó mejorando su puesto de largada

ELEGANTE. Colapinto le tocó un auto celeste y clásico. ELEGANTE. Colapinto le tocó un auto celeste y clásico.

El argentino largó desde el puesto 16°. George Russell se mantiene en la punta. Como es habitual, la Fórmula 1 hace ingresar a los pilotos en desfile. Mirá como lo hicieron en el Gran premio Asiático.

Hace 2 Min
10:03 hs

La largada de Colapinto al estilo videojuegos: un deleite

El pilarense avanzó tres puestos en la salida. Por las características del trazado, las maniobras fueron impecables. Del puesto 16 pasó al 13.

09:03 hs

Lleno total en trazado callejero

El público disfrutó de una pintoresca ceremonia.

08:56 hs

Así largarán los 20 pilotos más rápidos del mundo

Tras las sanciones a los Williams, la grilla quedó con un mejor puesto para Colapinto.

08:45 hs

Lluvia en la previa

El trazado tiene poco menos de cinco kilómetros de longitud. Poco más de dos horas antes de la competencia hubo una precipitación leve, de tal manera, levemente afectará la competencia. Charles Leclerc se armó con un paraguas en sus actividades previas.

08:34 hs

Los 20 pilotos desfilaron en el circuito de Marina Bay

En autos de calle, modernos y otros antiguos, los corredores saludaron a la gente que colma las tribunas del trazado de Singapure.

07:16 hs

Una parada complicada

El trazado urbano de Singapur es famoso por su exigencia física: temperaturas extremas, humedad sofocante y más de una hora y media de esfuerzo constante al volante. Por primera vez, la FIA activó una alerta por calor extremo, permitiendo a los pilotos utilizar chalecos refrigerantes, un detalle que podría marcar la diferencia en el rendimiento general.

07:12 hs

Un sábado agridulce

Mientras Pierre Gasly no logró completar una vuelta competitiva por un fallo en la dirección, Colapinto sacó el máximo provecho posible del auto y cerró una jornada estable, aunque sin ritmo suficiente para ingresar al top 10. El de Pilar apostará a una estrategia paciente y al desgaste que suele caracterizar la carrera nocturna más dura del año, donde cada error puede ser determinante.

Lo que tenés que saber

El argentino Franco Colapinto inicia el Gran Premio de Singapur desde el 16° puesto, en un fin de semana complejo para Alpine. La clasificación se desarrolló bajo un calor agobiante en el circuito de Marina Bay, donde las diferencias fueron mínimas y el equipo francés volvió a quedar relegado.

Temas FranciaFórmula 1SingapurArgentinaPierre GaslyFranco Colapinto
