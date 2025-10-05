Secciones
EN VIVO: En Singapure, Colapinto disfrutó de un particular desfile antes de la carrera

ELEGANTE. Colapinto le tocó un auto celeste y clásico. ELEGANTE. Colapinto le tocó un auto celeste y clásico.

La carrera inicia a las 9. El argentino larga desde el puesto 16°, luego de un sábado agridulce. Como es habitual, la Fórmula 1 hace ingresar a los pilotos en desfile. Mirá como lo hicieron en el Gran premio Asiático.

Hace 2 Min
09:03 hs

Lleno total en trazado callejero

El público disfrutó de una pintoresca ceremonia.

08:56 hs

Así largarán los 20 pilotos más rápidos del mundo

Tras las sanciones a los Williams, la grilla quedó con un mejor puesto para Colapinto.

08:45 hs

Lluvia en la previa

El trazado tiene poco menos de cinco kilómetros de longitud. Poco más de dos horas antes de la competencia hubo una precipitación leve, de tal manera, levemente afectará la competencia. Charles Leclerc se armó con un paraguas en sus actividades previas.

08:34 hs

Los 20 pilotos desfilaron en el circuito de Marina Bay

En autos de calle, modernos y otros antiguos, los corredores saludaron a la gente que colma las tribunas del trazado de Singapure.

Lo que tenés que saber

El argentino Franco Colapinto inicia el Gran Premio de Singapur desde el 16° puesto, en un fin de semana complejo para Alpine. La clasificación se desarrolló bajo un calor agobiante en el circuito de Marina Bay, donde las diferencias fueron mínimas y el equipo francés volvió a quedar relegado.

