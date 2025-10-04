EN VIVO: Con goles de Ruiz Rodríguez y Galván, Atlético Tucumán gana ante Platense en el José Fierro

Lo que tenés que saber





Atlético llega con la necesidad de hacerse fuerte en el José Fierro, cortar la irregularidad y sumar tres puntos ante el último campeón del fútbol argentino, que además cuenta con el goleador del torneo. Lucas Pusineri tiene casi todo el equipo confirmado, pero mantiene la incógnita en el ataque. La molestia física de Mateo Bajamich, habitual titular, lo dejaría al margen del encuentro y obliga a reconfigurar la ofensiva. El acompañante de Leandro Díaz podría ser Ramiro Ruiz Rodríguez, para darle velocidad por las bandas, o Carlos Abeldaño, para reforzar el juego aéreo y el peso en el área.

Con seis fechas por delante, el DT insiste en que el objetivo es mantenerse en la pelea y meterse entre los ocho mejores.



