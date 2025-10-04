Secciones
EN VIVO: Con goles de Ruiz Rodríguez y Galván, Atlético Tucumán gana ante Platense en el José Fierro

EN BUSCA DE OTRA ALEGRÍA EN CASA. Atlético Tucumán se enfrenta a Platense en el estadio José Fierro. EN BUSCA DE OTRA ALEGRÍA EN CASA. Atlético Tucumán se enfrenta a Platense en el estadio José Fierro. LA GACETA / OSVALDO RIPOLL

El "Decano" intenta reafirmar su buen momento en casa y volver a imponerse como lo hizo ante River semanas atrás. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

Hace 1 Hs
20:56 hs

Atlético se repliega

El "Decano" ahora se para más atrás en el campo, cierra espacios y busca contener los ataques del Calamar.

20:56 hs

Doble cambio en Atlético

Se retiran Nicolás Laméndola y Ramiro Ruiz Rodríguez; ingresan Franco Nicola y Guillermo “Bebe” Acosta para los minutos finales.

20:44 hs

Nuevo cambio en Atlético

Se retira Kevin López e ingresa Carlos Auzqui para disputar lo que queda del segundo tiempo.

20:31 hs

Otro gol para el "Decano"

Lo hizo Ignacio Galván.

20:26 hs

¡Gol de Atlético!

Ramiro Ruiz Rodríguez abrió el marcador con un gran anticipo sobre la defensa de Platense y puso el 1-0 para el "Decano".

20:23 hs

Cambio en Atlético

Miguel Brizuela, que había terminado el primer tiempo con molestias, dejó la cancha e ingresó Ignacio Galván en su lugar.

20:22 hs

Comienza el segundo tiempo

20:06 hs

Se cerró la primera mitad

Atlético Tucumán y Platense se van al entretiempo con el marcador en cero.

20:00 hs

Platense se queda con diez

Raúl Lozano fue expulsado por juego brusco grave y el "Calamar" afrontará el resto del partido con un hombre menos.

19:45 hs

Atlético casi rompe el cero

Kevin López fue protagonista de dos chances seguidas para Atlético Tucumán: primero su remate lo atajó el arquero de Platense y, en la segunda jugada, la pelota se fue afuera.

19:31 hs

Mansilla salva al "Decano"

El arquero de Atlético Tucumán respondió con una gran atajada y evitó el gol de Platense.

19:27 hs

Salomón frena el ataque de Atlético

Kevin López armó la jugada para el "Decano", Damián Martínez remató y el defensor Óscar Salomón despejó sobre la línea, evitando el gol.

19:19 hs

Atlético toma la iniciativa

Desde el primer minuto, el "Decano" se planta en campo de Platense e intenta manejar la pelota para generar peligro.

19:15 hs

¡Comenzó el partido!

18:47 hs

El "11" de Atlético

18:43 hs

El plantel llegó al José Fierro

18:41 hs

Nuevo horario de inicio

Por una demora en la transmisión televisiva, el partido comenzará a las 19.15

18:34 hs

La formación de Platense

16:01 hs

Los convocados del "Decano"

Lo que tenés que saber


Atlético llega con la necesidad de hacerse fuerte en el José Fierro, cortar la irregularidad y sumar tres puntos ante el último campeón del fútbol argentino, que además cuenta con el goleador del torneo. Lucas Pusineri tiene casi todo el equipo confirmado, pero mantiene la incógnita en el ataque. La molestia física de Mateo Bajamich, habitual titular, lo dejaría al margen del encuentro y obliga a reconfigurar la ofensiva. El acompañante de Leandro Díaz podría ser Ramiro Ruiz Rodríguez, para darle velocidad por las bandas, o Carlos Abeldaño, para reforzar el juego aéreo y el peso en el área.

Con seis fechas por delante, el DT insiste en que el objetivo es mantenerse en la pelea y meterse entre los ocho mejores.


