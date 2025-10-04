Secciones
EN VIVO: Atlético Tucumán recibe a Platense en el José Fierro y buscará acomodarse en la zona de playoffs

EN BUSCA DE OTRA ALEGRÍA EN CASA. Atlético Tucumán ultima detalles antes del choque contra Platense en el estadio José Fierro. EN BUSCA DE OTRA ALEGRÍA EN CASA. Atlético Tucumán ultima detalles antes del choque contra Platense en el estadio José Fierro. OSVALDO RIPOLL/LA GACETA.

Desde las 19, el "Decano" intentará reafirmar su buen momento en casa y volver a imponerse como lo hizo ante River semanas atrás. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

Hace 7 Min
16:01 hs

Los convocados del "Decano"

Lo que tenés que saber


Atlético llega con la necesidad de hacerse fuerte en el José Fierro, cortar la irregularidad y sumar tres puntos ante el último campeón del fútbol argentino, que además cuenta con el goleador del torneo. Lucas Pusineri tiene casi todo el equipo confirmado, pero mantiene la incógnita en el ataque. La molestia física de Mateo Bajamich, habitual titular, lo dejaría al margen del encuentro y obliga a reconfigurar la ofensiva. El acompañante de Leandro Díaz podría ser Ramiro Ruiz Rodríguez, para darle velocidad por las bandas, o Carlos Abeldaño, para reforzar el juego aéreo y el peso en el área.

Con seis fechas por delante, el DT insiste en que el objetivo es mantenerse en la pelea y meterse entre los ocho mejores.


