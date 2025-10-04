EN VIVO: Con goles de Ruiz Rodríguez y Galván, Atlético Tucumán gana ante Platense en el José Fierro

Nuevo cambio en Atlético
Se retira Kevin López e ingresa Carlos Auzqui para disputar lo que queda del segundo tiempo.
Otro gol para el "Decano"
Lo hizo Ignacio Galván.
¡Gol de Atlético!
Ramiro Ruiz Rodríguez abrió el marcador con un gran anticipo sobre la defensa de Platense y puso el 1-0 para el "Decano".
Cambio en Atlético
Miguel Brizuela, que había terminado el primer tiempo con molestias, dejó la cancha e ingresó Ignacio Galván en su lugar.
Comienza el segundo tiempo
Se cerró la primera mitad
Atlético Tucumán y Platense se van al entretiempo con el marcador en cero.
Platense se queda con diez
Raúl Lozano fue expulsado por juego brusco grave y el "Calamar" afrontará el resto del partido con un hombre menos.
Atlético casi rompe el cero
Kevin López fue protagonista de dos chances seguidas para Atlético Tucumán: primero su remate lo atajó el arquero de Platense y, en la segunda jugada, la pelota se fue afuera.
Mansilla salva al "Decano"
El arquero de Atlético Tucumán respondió con una gran atajada y evitó el gol de Platense.
Salomón frena el ataque de Atlético
Kevin López armó la jugada para el "Decano", Damián Martínez remató y el defensor Óscar Salomón despejó sobre la línea, evitando el gol.
Atlético toma la iniciativa
Desde el primer minuto, el "Decano" se planta en campo de Platense e intenta manejar la pelota para generar peligro.
¡Comenzó el partido!
El "11" de Atlético
¡El 11 del Deca para esta tarde!— Atlético Tucumán (@ATOficial) October 4, 2025
Platense
#TorneoBetano #Clausura2025
En vivo por TNT Sports
Suscribite al Pack Fútbol https://t.co/NIIUPNY49Z
El plantel llegó al José Fierro
¡Estamos! #Monumental #JoséFierro
Nuevo horario de inicio
Por una demora en la transmisión televisiva, el partido comenzará a las 19.15
La formación de Platense
#TorneoBetano |— Club Atlético Platense (@caplatense) October 4, 2025
La formación de #Platense para medirse con Atlético Tucumán. #VamosCalamar
Los convocados del "Decano"
#TorneoBetano Clausura 2025— Atlético Tucumán (@ATOficial) October 3, 2025
| Los convocados por Lucas Pusineri para recibir a Platense.
Fecha 11
4/10
19 horas
Estadio José Fierro
TNT Sports
Suscribite al Pack Fútbol
https://t.co/NIIUPNXwkr#VamosDecano