EN VIVO: San Martín juega la última fecha con la ilusión de alcanzar la ventaja deportiva para el Reducido

A partir de las 15.30, el "Santo" visitará a San Miguel en el estadio Malvinas Argentinas de Los Polvorines, por la fecha 34 de la Primera Nacional.

Hace 2 Hs
11:53 hs

¿Por qué San Martín está obligado a ganar esta tarde?

Un empate o una derrota dejarían a San Martín sin chances de escalar posiciones, obligado a ingresar al Reducido desde atrás y definiendo siempre de visitante, con la ventaja deportiva en manos de sus rivales.

11:52 hs

¿A qué partidos deberán estar atentos los hinchas de San Martín?

San Martín debe seguir de cerca lo que pase con Tristán Suárez en la cancha de Quilmes, además de los duelos de Gimnasia y Tiro en Córdoba y Patronato en Caballito. Estos resultados pueden reacomodar la tabla y darle la ventaja deportiva en el Reducido.

11:51 hs

Los convocados del "Trueno verde" para esta tarde

11:49 hs

El "Santo" se entrenó en la cancha de All Boys

11:48 hs

Así está la disputa por la "9" en Los Polvorines

 El centrodelantero que acompañará a Franco García esta tarde saldrá de la disputa entre Aaron Spetale y Gonzalo Rodríguez.

11:47 hs

Mariano Campodónico y una gran cantidad de bajas para esta tarde

Leonardo Monroy: evoluciona favorablemente de un traumatismo y hematoma sobre el empeine del pie derecho. La próxima semana podría recibir el alta médica.

Mauro Osores: sufrió una distención muscular en el recto interno del muslo derecho.

Federico Murillo y Martín Pino: se recuperan de una sobrecarga muscular en los isquiotibiales.  

Juan Cruz Esquivel: evoluciona luego de resentirse de un esguince de tobillo y podría recibir el alta en los próximos días.

Juan Orellana: se recupera de una contusión en su rodilla derecha.

Franco Quiroz: continúa en tratamiento luego de una pubalgia aguda.

Nicolás Moreno: cursa el quinto mes de rehabilitación después de una cirugía de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Comenzó con los primeros trabajos de campo.

Mariano Campodónico y una gran cantidad de bajas para esta tarde
11:43 hs

Los convocados por el "Santo" para el duelo en Los Polvorines

Lo que tenés que saber

San Martín necesita ganar en Los Polvorines y esperar que Tristán Suárez, Gimnasia y Tiro o Patronato no sumen de a tres para poder escalar posiciones y llegar con ventaja deportiva al Reducido. Todos los partidos de la última fecha se juegan a las 15.30 para evitar especulaciones y garantizar igualdad deportiva en los resultados simultáneos.

