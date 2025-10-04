EN VIVO: San Martín juega la última fecha con la ilusión de alcanzar la ventaja deportiva para el Reducido

11:47 hs

Mariano Campodónico y una gran cantidad de bajas para esta tarde

Leonardo Monroy : evoluciona favorablemente de un traumatismo y hematoma sobre el empeine del pie derecho. La próxima semana podría recibir el alta médica.

Mauro Osores : sufrió una distención muscular en el recto interno del muslo derecho.

Federico Murillo y Martín Pino : se recuperan de una sobrecarga muscular en los isquiotibiales.

Juan Cruz Esquivel : evoluciona luego de resentirse de un esguince de tobillo y podría recibir el alta en los próximos días.

Juan Orellana : se recupera de una contusión en su rodilla derecha.

Franco Quiroz : continúa en tratamiento luego de una pubalgia aguda.