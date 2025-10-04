EN VIVO: San Martín juega la última fecha con la ilusión de alcanzar la ventaja deportiva para el Reducido

¿Por qué San Martín está obligado a ganar esta tarde?
Un empate o una derrota dejarían a San Martín sin chances de escalar posiciones, obligado a ingresar al Reducido desde atrás y definiendo siempre de visitante, con la ventaja deportiva en manos de sus rivales.
¿A qué partidos deberán estar atentos los hinchas de San Martín?
San Martín debe seguir de cerca lo que pase con Tristán Suárez en la cancha de Quilmes, además de los duelos de Gimnasia y Tiro en Córdoba y Patronato en Caballito. Estos resultados pueden reacomodar la tabla y darle la ventaja deportiva en el Reducido.
Los convocados del "Trueno verde" para esta tarde
¡MAÑANA JUGAMOS!
El "Santo" se entrenó en la cancha de All Boys
Se viene la última
Se viene la última
Este viernes, en Buenos Aires, el conjunto dirigido por Mariano Campodónico entrenó pensando en la última fecha con San Miguel.
Agradecemos al Club All Boys por cedernos sus instalaciones.
Así está la disputa por la "9" en Los Polvorines
El centrodelantero que acompañará a Franco García esta tarde saldrá de la disputa entre Aaron Spetale y Gonzalo Rodríguez.
Mariano Campodónico y una gran cantidad de bajas para esta tarde
Leonardo Monroy: evoluciona favorablemente de un traumatismo y hematoma sobre el empeine del pie derecho. La próxima semana podría recibir el alta médica.
Mauro Osores: sufrió una distención muscular en el recto interno del muslo derecho.
Federico Murillo y Martín Pino: se recuperan de una sobrecarga muscular en los isquiotibiales.
Juan Cruz Esquivel: evoluciona luego de resentirse de un esguince de tobillo y podría recibir el alta en los próximos días.
Juan Orellana: se recupera de una contusión en su rodilla derecha.
Franco Quiroz: continúa en tratamiento luego de una pubalgia aguda.
Nicolás Moreno: cursa el quinto mes de rehabilitación después de una cirugía de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Comenzó con los primeros trabajos de campo.
Los convocados por el "Santo" para el duelo en Los Polvorines
Jugadores convocados
Jugadores convocados
Estos son los elegidos por el DT, Mariano Campodónico, para la fecha 34 del torneo.
