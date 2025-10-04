Secciones
Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión

El ex músico de hip-hop pidió perdón y dijo que estaba “enfermo por las drogas”.

Hace 38 Min

El magnate musical estadounidense Sean “Diddy” Combs fue condenado ayer a cuatro años y dos meses de prisión por cargos de trata de personas con fines de prostitución. La fiscalía había solicitado 11 años de cárcel para Combs, pero el juez Arun Subramanian dictó una sentencia de 50 meses y una multa de 500.000 dólares.

La audiencia de sentencia comenzó este viernes en el tribunal de Nueva York donde, en su presencia y ante una gran multitud, fue condenado. La familia de Combs estuvo presente.

El juez Subramanian permitió a la defensa presentar el caso de Combs durante horas, tiempo durante el cual el artista dio un emotivo discurso. Al final, el juez tuvo palabras punzantes contra Combs y se puso a favor de las víctimas que testificaron durante el juicio. “Las escuchamos”, dijo el juez en su declaración a las testigos que hablaron con detalles desgarradores sobre el abuso prolongado, coercitivo y devastador a manos de Combs.

“El tribunal no tiene la certeza de que, si se lo libera, estos delitos no se cometerán de nuevo”, dijo el juez. También señaló que el castigo que impuso fue significativamente más corto que el rango recomendado por los oficiales de libertad condicional, de 70 a 87 meses. Le dijo a Combs que contaba con que él “aprovecharía esta segunda oportunidad”.

Con lágrimas, dirigiéndose al tribunal antes de que el juez dictara la sentencia, Combs dijo que estaba “verdaderamente arrepentido” por sus acciones. Les pidió perdón a su familia así como a sus víctimas, y dijo que su comportamiento fue “repugnante, vergonzoso y enfermizo”. “Estaba enfermo. Enfermo por las drogas. Estaba fuera de control. Necesitaba ayuda y no la busqué”, dijo.

Súplica

Durante la audiencia, los seis hijos adultos de Combs realizaron una emotiva súplica a favor de su padre, y el mayor, Quincy Brown, lo calificó de “un hombre cambiado”.

“Por favor, por favor, denle a nuestra familia la oportunidad de sanar juntos”, reclamó una de sus hijas, D’Lila Combs.

En una carta enviada al juez el jueves, antes de conocer su sentencia, el ex rapero y empresario de 55 años pidió perdón y “misericordia” y dijo estar “destrozado” por lo que hizo tras “perderse en las drogas y los excesos”.

En julio, luego de dos meses de deliberaciones en Nueva York, el jurado desestimó los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración contra Sean Combs, evitándole la cadena perpetua.

Sin embargo, fue declarado culpable de dos cargos de trata de personas con fines de prostitución.

La cantante Cassie Ventura, una de las víctimas y que fue su novia entre 2007 y 2018, instó al juez a considerar “las muchas vidas que Sean Combs ha perturbado”. “Todavía tengo pesadillas, flashbacks diarios y sigo necesitando atención psicológica”, escribió en una carta, afirmando que ella y su familia habían abandonado el área de Nueva York por temor a represalias si “Diddy” Combs quedaba en libertad.

El ex astro del hip-hop, que durante su juicio lució notablemente envejecido, con cabello y barba canosos, fue acusado de obligar a mujeres —incluidas Cassie y una pareja más reciente que testificó bajo el seudónimo de “Jane”— a participar en maratones sexuales con prostitutos masculinos mientras él se masturbaba o grababa. También fue acusado de crear una red criminal para organizar estas actividades, conocidas como “freak-offs” o “noches de hotel”.

“Toda la sala del tribunal vio imágenes reales de Combs pateándome y golpeándome mientras intentaba escapar de un freak off en 2016”, escribió Ventura.

Tras dictar la sentencia, el juez Subramanian subrayó que el tiempo en prisión no sería de por vida.

“Van a superar esto,“ les dijo el juez a él y a su familia (AFP).

