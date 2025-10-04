EN VIVO: Franco Colapinto afronta la última práctica libre del GP de Singapur de Fórmula 1

06:25 hs

Franco Colapinto no se guardó nada tras un viernes incómodo

Colapinto admitió que quedó muy incómodo con su Alpine en el primer día del GP de Singapur: “Me siento bastante inconsistente, no tengo el feeling con el auto como en otras carreras”, expresó, señalando que le cuesta encontrar estabilidad en la entrada de las curvas y que eso vuelve al coche muy impredecible. Además reveló que el equipo probó muchas puestas a punto distintas durante las dos sesiones y que trabajarán de noche para hacer ajustes antes de la clasificación. También descartó usar el chaleco refrigerante que muchos pilotos utilizan bajo las altas temperaturas del circuito, diciendo que “es la decisión de cada piloto” y que él optó por no utilizarlo esta vez