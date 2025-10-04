EN VIVO: Franco Colapinto afronta la última práctica libre del GP de Singapur de Fórmula 1

Con un tiempo de 1:30.760, Kimi Antonelli cerró el día en lo más alto, aventajando en 0.261 a Lando Norris
Con un giro sólido, Franco Colapinto escaló hasta el 11° puesto, quedando a 1.651 de la punta
Bandera verde y reanuda la acción en Singapur
Así fue el accidente de Liam Lawson
¡Que golpe! Liam Lawson pisó el piano y terminó chocando contra el muro provocando la bandera roja en la FP3.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2025

Por ahora
Alpine sigue sin despegar en la tanda. A la espera de que algunos rivales cierren sus giros rápidos, Franco Colapinto aparece 14° a 2.687 del líder, mientras que Pierre Gasly ocupa el 15° puesto, a 2.955
Pasó derecho Franco
POR AHÍ NO, FRANCO...— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 4, 2025
Colapinto pasó de largo en una de las curvas del #SingaporeGP, pero se acomodó rápido.

Liam Lawson volvió a protagonizar un choque y obligó a detener la acción en pista. El impacto dañó por completo el costado derecho de su monoplaz
Bandera roja
Bandera amarilla
Con un registro de 1:31.960, Carlos Sainz se adueña del primer lugar. Detrás suyo, a 0.357, aparece Alex Albon
Norris mantiene el liderazgo, pero Piastri se le pegó: quedó a solo 0.175 de diferencia
Franco uno de los primeros en salir a la pista
FRANCO, EN PISTA— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 4, 2025
Colapinto, uno de los primeros en girar en el último ensayo del #SingaporeGP.

Comienza la FP3 y Franco ya está en pista
Intenso movimiento en el paddock: las escuderías ultiman detalles antes del arranque de la FP3
"Tomaremos la decisión cuando tengamos que hacerlo, no por ahora. Necesitamos más tiempo"
El director general de Alpine, Steve Nielsen, se refirió al presente de Franco Colapinto tras el difícil viernes en Singapur y aseguró que, pese a un comienzo complicado, el piloto argentino logró estabilizarse y mostrar un gran rendimiento en las últimas carreras, al punto de estar a la altura de Pierre Gasly. Destacó que eso es “muy bueno” para su futuro, aunque aclaró que la escudería aún no tomará una decisión sobre el asiento para 2026, ya que necesitan más tiempo antes de definirlo.
Franco Colapinto no se guardó nada tras un viernes incómodo
Colapinto admitió que quedó muy incómodo con su Alpine en el primer día del GP de Singapur: “Me siento bastante inconsistente, no tengo el feeling con el auto como en otras carreras”, expresó, señalando que le cuesta encontrar estabilidad en la entrada de las curvas y que eso vuelve al coche muy impredecible. Además reveló que el equipo probó muchas puestas a punto distintas durante las dos sesiones y que trabajarán de noche para hacer ajustes antes de la clasificación. También descartó usar el chaleco refrigerante que muchos pilotos utilizan bajo las altas temperaturas del circuito, diciendo que “es la decisión de cada piloto” y que él optó por no utilizarlo esta vez