EN VIVO: Franco Colapinto no pudo pasar la Q1 y mañana largará 18°

11:01 hs "Estoy conforme" "ESTOY CONFORME CON LAS MEJORAS QUE HICE EN LO PERSONAL. NOS FALTA TRABAJAR EN EQUIPO Y MEJORAR EL AUTO PORQUE ESTAMOS LEJOS"



Franco Colapinto



#SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/TwgjDkGEJb — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2025

11:01 hs Hablo Colapinto: "Teníamos un buen auto" "TUVE MUCHÍSIMO TRÁFICO EN LA VUELTA. TENÍAMOS UN BUEN AUTO PARA PASAR"



Franco Colapinto



#SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ut9J21EguI — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2025

11:00 hs Se define la pole

10:53 hs ¡Se terminó la Q2! Quedaron eliminados Yuki Tsunoda (Red Bull, 15°), Liam Lawson (Racing Bulls, 14°), Carlos Sainz (Williams, 13°), Alex Albon (Williams, 12°) y Nico Hülkenberg (Sauber, 11°).

10:31 hs Empieza la Q2

10:27 hs Este incidente le quitó tiempo a Franco y no pudo pasar a la Q2 Este pequeño toque complicó a Colapinto en el cierre de la Q1: el argentino estuvo a nada de superar la primera parte de la clasificación.



#SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Ak29SOVQsK — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2025

10:25 hs Los Alpine quedaron en la Q1 ¡Franco, a nada de la Q2! Los Alpine no lograron superar la Q1 en Singapur



Bortoleto

Stroll

Colapinto

Ocon

Gasly



#SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/5HhHAo79gB — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2025

10:24 hs Pierre Gasly informo un problema eléctrico Pierre Gasly stopped on track at the end of Q1 after reporting a steering related issue



He qualifies P20 in this session#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/uDCKjyroDc — Formula 1 (@F1) October 4, 2025

10:21 hs Colapinto no pudo entrar en Q2 y quedó 18°

10:16 hs Pierre Gasly marcó 1:31.261 en su primer intento y se ubicó 17°, a 0.259 segundos de Franco Colapinto

10:11 hs El piloto argentino firmó una gran vuelta que lo colocó en la octava posición de la Q1

10:09 hs Los primeros tiempos Franco Colapinto abrió la tanda con un tiempo de 1:32.096. La referencia cambió rápido: Max Verstappen apareció con 1:30.317 para instalarse en lo más alto. Sin embargo, Lando Norris respondió con su McLaren y quedó primero con 1:30.572. Más tarde, Isack Hadjar sorprendió al marcar 1:30.826, el mejor registro en ese momento.

10:04 hs La FIA confirma: Hamilton no será penalizado por el incidente en la FP3

10:03 hs En Singapur el termómetro marca 30°C, aunque en el circuito callejero la sensación se intensifica: el calor alcanza los 36°C con una humedad del 6

10:01 hs Luz verde para el inicio, Franco sale a la pista

10:00 hs En minutos empieza la clasificación en Singapur

07:44 hs Así quedan los tiempos en la FP3 de Singapur The top five within a TENTH of a second in FP3!!



It's close out on track, with Max Verstappen clinching the top spot on the timesheets #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/7UuSlFk54x — Formula 1 (@F1) October 4, 2025

07:35 hs Segundos antes de que termine la FP3 CUIDADO, MUCHACHOS...



Colapinto quiso dejarle espacio a Gasly y se encontró con Max Verstappen. #SingaporeGP



Mirá la #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/QB2MFpIvDW — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 4, 2025

07:33 hs Imparable: Verstappen lidera la PL3 Con una vuelta de 1:30.148, el neerlandés confirmó una vez más su dominio y se quedó con el mejor tiempo

07:31 hs Terminó la FP3 del GP de Singapur

07:28 hs Últimos minutos de la FP3

07:25 hs Franco Colapinto bajó su tiempo y escaló al 13° lugar, quedando a 0.899 de la punta

07:22 hs El dueño de la velocidad Fiel a su estilo y precisión, Max Verstappen se adueñó nuevamente del primer lugar en la PL3

07:11 hs El piloto argentino entra a boxes para cambiar neumáticos tras un largo desgaste

07:08 hs Con un tiempo de 1:30.760, Kimi Antonelli cerró el día en lo más alto, aventajando en 0.261 a Lando Norris

07:02 hs Con un giro sólido, Franco Colapinto escaló hasta el 11° puesto, quedando a 1.651 de la punta

06:55 hs Bandera verde y reanuda la acción en Singapur

06:54 hs Así fue el accidente de Liam Lawson ¡Que golpe! Liam Lawson pisó el piano y terminó chocando contra el muro provocando la bandera roja en la FP3.



#SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/D0jkMyiSdW — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2025

06:52 hs Por ahora Alpine sigue sin despegar en la tanda. A la espera de que algunos rivales cierren sus giros rápidos, Franco Colapinto aparece 14° a 2.687 del líder, mientras que Pierre Gasly ocupa el 15° puesto, a 2.955

06:50 hs Pasó derecho Franco POR AHÍ NO, FRANCO...



Colapinto pasó de largo en una de las curvas del #SingaporeGP, pero se acomodó rápido.



Mirá la #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/IXUIyldmsz — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 4, 2025

06:47 hs Liam Lawson volvió a protagonizar un choque y obligó a detener la acción en pista. El impacto dañó por completo el costado derecho de su monoplaz

06:45 hs Bandera roja

06:45 hs Bandera amarilla

06:42 hs Con un registro de 1:31.960, Carlos Sainz se adueña del primer lugar. Detrás suyo, a 0.357, aparece Alex Albon

06:41 hs Norris mantiene el liderazgo, pero Piastri se le pegó: quedó a solo 0.175 de diferencia

06:40 hs Franco uno de los primeros en salir a la pista FRANCO, EN PISTA



Colapinto, uno de los primeros en girar en el último ensayo del #SingaporeGP.



Mirá la #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/eZSEc3jZNi — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 4, 2025

06:31 hs Comienza la FP3 y Franco ya está en pista

06:27 hs Intenso movimiento en el paddock: las escuderías ultiman detalles antes del arranque de la FP3

06:25 hs "Tomaremos la decisión cuando tengamos que hacerlo, no por ahora. Necesitamos más tiempo" El director general de Alpine, Steve Nielsen, se refirió al presente de Franco Colapinto tras el difícil viernes en Singapur y aseguró que, pese a un comienzo complicado, el piloto argentino logró estabilizarse y mostrar un gran rendimiento en las últimas carreras, al punto de estar a la altura de Pierre Gasly. Destacó que eso es “muy bueno” para su futuro, aunque aclaró que la escudería aún no tomará una decisión sobre el asiento para 2026, ya que necesitan más tiempo antes de definirlo.

06:25 hs Franco Colapinto no se guardó nada tras un viernes incómodo Colapinto admitió que quedó muy incómodo con su Alpine en el primer día del GP de Singapur: “Me siento bastante inconsistente, no tengo el feeling con el auto como en otras carreras”, expresó, señalando que le cuesta encontrar estabilidad en la entrada de las curvas y que eso vuelve al coche muy impredecible. Además reveló que el equipo probó muchas puestas a punto distintas durante las dos sesiones y que trabajarán de noche para hacer ajustes antes de la clasificación. También descartó usar el chaleco refrigerante que muchos pilotos utilizan bajo las altas temperaturas del circuito, diciendo que “es la decisión de cada piloto” y que él optó por no utilizarlo esta vez