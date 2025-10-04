Secciones
En Vivo Deportes

EN VIVO: Franco Colapinto no pudo pasar la Q1 y mañana largará 18°

EN MARINA BAY. El argentino afronta la tercera práctica libre y la clasificación del GP con el objetivo de mejorar tras un inicio difícil y bajo un calor extremo en el circuito urbano. EN MARINA BAY. El argentino afronta la tercera práctica libre y la clasificación del GP con el objetivo de mejorar tras un inicio difícil y bajo un calor extremo en el circuito urbano. ./X @AlpineF1Team

Después de un inicio adverso, el argentino vuelve al circuito urbano desde las 10 para la la clasificación en Marina Bay, con transmisión de Disney+

Hace 6 Min
11:01 hs

"Estoy conforme"

11:01 hs

Hablo Colapinto: "Teníamos un buen auto"

11:00 hs

Se define la pole

10:53 hs

¡Se terminó la Q2!

Quedaron eliminados Yuki Tsunoda (Red Bull, 15°), Liam Lawson (Racing Bulls, 14°), Carlos Sainz (Williams, 13°), Alex Albon (Williams, 12°) y Nico Hülkenberg (Sauber, 11°).

10:31 hs

Empieza la Q2

10:27 hs

Este incidente le quitó tiempo a Franco y no pudo pasar a la Q2

10:25 hs

Los Alpine quedaron en la Q1

10:24 hs

Pierre Gasly informo un problema eléctrico

10:21 hs

Colapinto no pudo entrar en Q2 y quedó 18°

10:16 hs

Pierre Gasly marcó 1:31.261 en su primer intento y se ubicó 17°, a 0.259 segundos de Franco Colapinto

10:11 hs

El piloto argentino firmó una gran vuelta que lo colocó en la octava posición de la Q1

10:09 hs

Los primeros tiempos

Franco Colapinto abrió la tanda con un tiempo de 1:32.096. La referencia cambió rápido: Max Verstappen apareció con 1:30.317 para instalarse en lo más alto. Sin embargo, Lando Norris respondió con su McLaren y quedó primero con 1:30.572. Más tarde, Isack Hadjar sorprendió al marcar 1:30.826, el mejor registro en ese momento. 

10:04 hs

La FIA confirma: Hamilton no será penalizado por el incidente en la FP3

10:03 hs

En Singapur el termómetro marca 30°C, aunque en el circuito callejero la sensación se intensifica: el calor alcanza los 36°C con una humedad del 6

10:01 hs

Luz verde para el inicio, Franco sale a la pista

10:00 hs

En minutos empieza la clasificación en Singapur

07:44 hs

Así quedan los tiempos en la FP3 de Singapur

07:35 hs

Segundos antes de que termine la FP3

07:33 hs

Imparable: Verstappen lidera la PL3

Con una vuelta de 1:30.148, el neerlandés confirmó una vez más su dominio y se quedó con el mejor tiempo 

07:31 hs

Terminó la FP3 del GP de Singapur

07:28 hs

Últimos minutos de la FP3

07:25 hs

Franco Colapinto bajó su tiempo y escaló al 13° lugar, quedando a 0.899 de la punta

07:22 hs

El dueño de la velocidad

Fiel a su estilo y precisión, Max Verstappen se adueñó nuevamente del primer lugar en la PL3 

07:11 hs

El piloto argentino entra a boxes para cambiar neumáticos tras un largo desgaste

07:08 hs

Con un tiempo de 1:30.760, Kimi Antonelli cerró el día en lo más alto, aventajando en 0.261 a Lando Norris

07:02 hs

Con un giro sólido, Franco Colapinto escaló hasta el 11° puesto, quedando a 1.651 de la punta

06:55 hs

Bandera verde y reanuda la acción en Singapur

06:54 hs

Así fue el accidente de Liam Lawson

06:52 hs

Por ahora

Alpine sigue sin despegar en la tanda. A la espera de que algunos rivales cierren sus giros rápidos, Franco Colapinto aparece 14° a 2.687 del líder, mientras que Pierre Gasly ocupa el 15° puesto, a 2.955 

06:50 hs

Pasó derecho Franco

06:47 hs

Liam Lawson volvió a protagonizar un choque y obligó a detener la acción en pista. El impacto dañó por completo el costado derecho de su monoplaz

06:45 hs

Bandera roja

06:45 hs

Bandera amarilla

06:42 hs

Con un registro de 1:31.960, Carlos Sainz se adueña del primer lugar. Detrás suyo, a 0.357, aparece Alex Albon

06:41 hs

Norris mantiene el liderazgo, pero Piastri se le pegó: quedó a solo 0.175 de diferencia

06:40 hs

Franco uno de los primeros en salir a la pista

06:31 hs

Comienza la FP3 y Franco ya está en pista

06:27 hs

Intenso movimiento en el paddock: las escuderías ultiman detalles antes del arranque de la FP3

06:25 hs

"Tomaremos la decisión cuando tengamos que hacerlo, no por ahora. Necesitamos más tiempo"

El director general de Alpine, Steve Nielsen, se refirió al presente de Franco Colapinto tras el difícil viernes en Singapur y aseguró que, pese a un comienzo complicado, el piloto argentino logró estabilizarse y mostrar un gran rendimiento en las últimas carreras, al punto de estar a la altura de Pierre Gasly. Destacó que eso es “muy bueno” para su futuro, aunque aclaró que la escudería aún no tomará una decisión sobre el asiento para 2026, ya que necesitan más tiempo antes de definirlo. 

06:25 hs

Franco Colapinto no se guardó nada tras un viernes incómodo

Colapinto admitió que quedó muy incómodo con su Alpine en el primer día del GP de Singapur: “Me siento bastante inconsistente, no tengo el feeling con el auto como en otras carreras”, expresó, señalando que le cuesta encontrar estabilidad en la entrada de las curvas y que eso vuelve al coche muy impredecible. Además reveló que el equipo probó muchas puestas a punto distintas durante las dos sesiones y que trabajarán de noche para hacer ajustes antes de la clasificación. También descartó usar el chaleco refrigerante que muchos pilotos utilizan bajo las altas temperaturas del circuito, diciendo que “es la decisión de cada piloto” y que él optó por no utilizarlo esta vez 

06:20 hs

Detalles del circuito

Detalles del circuito

Lo que tenés que saber

El argentino llega después de haber quedado 19º en las dos primeras tandas y de reconocer que su Alpine fue inestable y difícil de manejar en medio del calor extremo. También decidió no usar el traje refrigerante por incomodidad, y junto al equipo intentará ajustar el auto para acercarse a Pierre Gasly y superar su rendimiento en una de las fechas más exigentes del año.

Temas FerrariMercedes BenzMcLarenFórmula 1SingapurMax VerstappenRed BullCharles Leclerc
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Ir al baño a esta hora podría decir mucho sobre tu salud

Ir al baño a esta hora podría decir mucho sobre tu salud

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos

La UNT firmó contrato para construir el tercer comedor universitario

La UNT firmó contrato para construir el tercer comedor universitario

Recurren a la Corte para suspender los comicios de magistrados para el Consejo Asesor de la Magistratura

Recurren a la Corte para suspender los comicios de magistrados para el Consejo Asesor de la Magistratura

Comentarios