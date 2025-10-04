EN VIVO: Franco Colapinto no pudo pasar la Q1 y mañana largará 18°

"Estoy conforme"
"ESTOY CONFORME CON LAS MEJORAS QUE HICE EN LO PERSONAL. NOS FALTA TRABAJAR EN EQUIPO Y MEJORAR EL AUTO PORQUE ESTAMOS LEJOS"

Franco Colapinto
#SingaporeGP
Hablo Colapinto: "Teníamos un buen auto"
"TUVE MUCHÍSIMO TRÁFICO EN LA VUELTA. TENÍAMOS UN BUEN AUTO PARA PASAR"

Franco Colapinto
#SingaporeGP
Se define la pole
¡Se terminó la Q2!
Quedaron eliminados Yuki Tsunoda (Red Bull, 15°), Liam Lawson (Racing Bulls, 14°), Carlos Sainz (Williams, 13°), Alex Albon (Williams, 12°) y Nico Hülkenberg (Sauber, 11°).
Empieza la Q2
Este incidente le quitó tiempo a Franco y no pudo pasar a la Q2
Este pequeño toque complicó a Colapinto en el cierre de la Q1: el argentino estuvo a nada de superar la primera parte de la clasificación.
#SingaporeGP
Los Alpine quedaron en la Q1
¡Franco, a nada de la Q2! Los Alpine no lograron superar la Q1 en Singapur

Bortoleto
Stroll
Colapinto
Ocon
Gasly
#SingaporeGP
Pierre Gasly informo un problema eléctrico
Pierre Gasly stopped on track at the end of Q1 after reporting a steering related issue

He qualifies P20 in this session
#F1 #SingaporeGP
Colapinto no pudo entrar en Q2 y quedó 18°
Pierre Gasly marcó 1:31.261 en su primer intento y se ubicó 17°, a 0.259 segundos de Franco Colapinto
El piloto argentino firmó una gran vuelta que lo colocó en la octava posición de la Q1
Los primeros tiempos
Franco Colapinto abrió la tanda con un tiempo de 1:32.096. La referencia cambió rápido: Max Verstappen apareció con 1:30.317 para instalarse en lo más alto. Sin embargo, Lando Norris respondió con su McLaren y quedó primero con 1:30.572. Más tarde, Isack Hadjar sorprendió al marcar 1:30.826, el mejor registro en ese momento.
La FIA confirma: Hamilton no será penalizado por el incidente en la FP3
En Singapur el termómetro marca 30°C, aunque en el circuito callejero la sensación se intensifica: el calor alcanza los 36°C con una humedad del 6
Luz verde para el inicio, Franco sale a la pista
En minutos empieza la clasificación en Singapur
Así quedan los tiempos en la FP3 de Singapur
The top five within a TENTH of a second in FP3!!— Formula 1 (@F1) October 4, 2025
#F1 #SingaporeGP
Segundos antes de que termine la FP3
CUIDADO, MUCHACHOS...— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 4, 2025
Colapinto quiso dejarle espacio a Gasly y se encontró con Max Verstappen. #SingaporeGP
Mirá la #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus
Imparable: Verstappen lidera la PL3
Con una vuelta de 1:30.148, el neerlandés confirmó una vez más su dominio y se quedó con el mejor tiempo
Terminó la FP3 del GP de Singapur
Últimos minutos de la FP3
Franco Colapinto bajó su tiempo y escaló al 13° lugar, quedando a 0.899 de la punta
El dueño de la velocidad
Fiel a su estilo y precisión, Max Verstappen se adueñó nuevamente del primer lugar en la PL3
El piloto argentino entra a boxes para cambiar neumáticos tras un largo desgaste
Con un tiempo de 1:30.760, Kimi Antonelli cerró el día en lo más alto, aventajando en 0.261 a Lando Norris
Con un giro sólido, Franco Colapinto escaló hasta el 11° puesto, quedando a 1.651 de la punta
Bandera verde y reanuda la acción en Singapur
Así fue el accidente de Liam Lawson
¡Que golpe! Liam Lawson pisó el piano y terminó chocando contra el muro provocando la bandera roja en la FP3.
#SingaporeGP
Por ahora
Alpine sigue sin despegar en la tanda. A la espera de que algunos rivales cierren sus giros rápidos, Franco Colapinto aparece 14° a 2.687 del líder, mientras que Pierre Gasly ocupa el 15° puesto, a 2.955
Pasó derecho Franco
POR AHÍ NO, FRANCO...— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 4, 2025
Colapinto pasó de largo en una de las curvas del #SingaporeGP, pero se acomodó rápido.
Mirá la #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus
Liam Lawson volvió a protagonizar un choque y obligó a detener la acción en pista. El impacto dañó por completo el costado derecho de su monoplaz
Bandera roja
Bandera amarilla
Con un registro de 1:31.960, Carlos Sainz se adueña del primer lugar. Detrás suyo, a 0.357, aparece Alex Albon
Norris mantiene el liderazgo, pero Piastri se le pegó: quedó a solo 0.175 de diferencia
Franco uno de los primeros en salir a la pista
FRANCO, EN PISTA

Colapinto, uno de los primeros en girar en el último ensayo del #SingaporeGP.
Colapinto, uno de los primeros en girar en el último ensayo del #SingaporeGP.
Mirá la #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus
Comienza la FP3 y Franco ya está en pista
Intenso movimiento en el paddock: las escuderías ultiman detalles antes del arranque de la FP3
"Tomaremos la decisión cuando tengamos que hacerlo, no por ahora. Necesitamos más tiempo"
El director general de Alpine, Steve Nielsen, se refirió al presente de Franco Colapinto tras el difícil viernes en Singapur y aseguró que, pese a un comienzo complicado, el piloto argentino logró estabilizarse y mostrar un gran rendimiento en las últimas carreras, al punto de estar a la altura de Pierre Gasly. Destacó que eso es “muy bueno” para su futuro, aunque aclaró que la escudería aún no tomará una decisión sobre el asiento para 2026, ya que necesitan más tiempo antes de definirlo.
Franco Colapinto no se guardó nada tras un viernes incómodo
Colapinto admitió que quedó muy incómodo con su Alpine en el primer día del GP de Singapur: “Me siento bastante inconsistente, no tengo el feeling con el auto como en otras carreras”, expresó, señalando que le cuesta encontrar estabilidad en la entrada de las curvas y que eso vuelve al coche muy impredecible. Además reveló que el equipo probó muchas puestas a punto distintas durante las dos sesiones y que trabajarán de noche para hacer ajustes antes de la clasificación. También descartó usar el chaleco refrigerante que muchos pilotos utilizan bajo las altas temperaturas del circuito, diciendo que “es la decisión de cada piloto” y que él optó por no utilizarlo esta vez