Franco Colapinto terminó 19 en la FP2 del GP de Singapur

Los números de la FP2
Oscar out front!— Formula 1 (@F1) October 3, 2025
After an interrupted FP2 session, here's where all the drivers stood in the timesheets #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/vkf3DcjjYM
Oscar Piastri el más rápido de la FP2
Oscar Piastri tops the timesheets in FP2— Formula 1 (@F1) October 3, 2025
Isack Hadjar concludes the session in P2 with Max Verstappen in P3 #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/eyF7DvpojD
Curva difícil
LA CURVA QUE LE HIZO PERDER TIEMPO— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 3, 2025
Colapinto no pudo meter la mejor maniobra con su Alpine, en este tramo del #SingaporeGP.
pic.twitter.com/8F4PICySuj
Terminó la segunda práctica libre en Singapur
En los últimos segundos de la sesión, Isack Hadjar se colocó segundo con su Racing Bulls tras marcar 1:30.846
¡Imparable Oscar Piastri! A cinco minutos del final de la tanda, el piloto de McLaren marcó 1:30.714 y se colocó al frente de la FP2
Max Verstappen marcó hasta ahora el mejor tiempo, con una vuelta de 1:30.857, seguido de cerca por Fernando Alonso (1:30.877)
Choque entre Norris y Leclerc en la calle de boxes al reiniciarse la sesión
Norris and Leclerc make contact in the pit lane as the the session goes green!!— Formula 1 (@F1) October 3, 2025
Lando has a broken front wing from the contact#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/XP4rWhtHbk
Se reinicia la actividad
Así fue el accidente
Nooo! Liam Lawson hits the wall at Turn 17 and stops at the pit entry— Formula 1 (@F1) October 3, 2025
Here's what happened #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/URzHGLeELq
Liam Lawson se accidentó
RED FLAG— Formula 1 (@F1) October 3, 2025
Into the wall goes Liam Lawson!
He stops at the pit entry and is out of the car#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/6s9xmur9q4
Bandera roja
Liam Lawson sufrió un accidente: el piloto de Racing Bulls perdió el control y se estrelló contra uno de los muros. El impacto dañó los neumáticos y lo dejó detenido en la recta principal, sin posibilidad de mover el coche. La bandera roja volvió a aparecer cuando faltaban 25 minutos para el final de la sesión.
Luz verde, se inicia la práctica
"Eso fue raro"
"That was weird"— Formula 1 (@F1) October 3, 2025
Here's what happened to George Russell... #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/5wD1cbBrWU
Así fue el accidente de George Russel
¡CHAU TROMPA! ¡RUSSELL SE PEGÓ DE FRENTE CONTRA EL MURO EN LA FP2!— SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2025
pic.twitter.com/V9n66c2tUI
Bandera roja
George Russell se fue contra el muro en la última chicana con su Mercedes, perdió el alerón delantero y sufrió un pinchazo. Se mostró la bandera roja para limpiar la pista.
Bandera amarilla
Fernando Alonso volvió a tener un buen arranque tras lo mostrado en la FP1: registró un tiempo de 1:32.253 y se ubicó tercero, solo por detrás de
Bortoleto y la maniobra en la zona de escape
El piloto brasileño, que viene cumpliendo una gran temporada a bordo de su Kick Sauber, fue protagonista del primer incidente en la segunda tanda de ensayos. Se pasó en una de las curvas del trazado callejero, pero logró controlarlo sin inconvenientes gracias a la zona de escape
Lando Norris también se luce, detuvo el cronómetro en 1:32.226 con neumáticos amarillos
En los primeros diez minutos, Oscar Piastri se adueña de la cima de la tabla al registrar 1:32.739 con neumáticos medios
Los Alpine marcaron sus primeros registros
Franco Colapinto giró en 1:38.364 para evaluar el rendimiento de su coche, mientras que Pierre Gasly lo hizo en 1:34.764. Fueron las primeras vueltas para los pilotos del equipo rosa
Lando Norris marcó el primer tiempo de referencia con 1:32.956
Empezó la segunda práctica libre en Singapur
Los tiempos de la primera práctica libre
Aston Martin's Fernando Alonso tops the timesheets in first practice— Formula 1 (@F1) October 3, 2025
Let's take a look through the full classification! #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/OeciN5Mn4a
La segunda práctica nocturna en Singapur está por comenzar (21 hs): el termómetro marca entre 28°C y 32°C en el circuito, con un 79% de humedad
Días y horarios
Viernes 3 de octubre
Práctica Libre 2: 10.00 (Argentina) / 21.00 (Singapur)
Sábado 4 de octubre
Práctica Libre 3: 6.30 (Argentina) / 17.30 (Singapur)
Clasificación: 10.00 (Argentina) / 21.00 (Singapur)
Domingo 5 de octubre
Carrera principal a 51 vueltas: 9.00 (Argentina) / 20.00 (Singapur)
El más rápido
ALONSO FUE EL MÁS VELOZ EN LA PRIMERA PRÁCTICA— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 3, 2025
Las posiciones finales en el comienzo del #SingaporeGP, con Franco Colapinto 19°.
pic.twitter.com/G7zvQlcLVT
¡Finalizó la primera práctica libre en Singapur!
Fernando Alonso dio la sorpresa en el inicio de la actividad en el callejero de Marina Bay y se quedó con el mejor tiempo de la tanda: 1:31.116 al volante de su Aston Martin. Lo siguieron Charles Leclerc (1:31.266) y Max Verstappen (1:31.392).
Franco Colapinto terminó en el puesto 19, sólo por delante de Alex Albon, quien casi no pudo girar por un desperfecto en su monoplaza al inicio de la sesión. El argentino marcó 1:33.324 en las 26 vueltas que completó, quedando lejos de su compañero Pierre Gasly, que con dos intentos sobre neumáticos blandos logró ubicarse 13° con un registro de 1:32.378, a 0.946 de diferencia.
“¿Qué está haciendo?”, la bronca de Bortoleto con Piastri
El australiano volvió a ser protagonista en Marina Bay, pero no por sus tiempos en pista. Esta vez fue el brasileño quien lo increpó con un insulto por radio, tras una maniobra peligrosa que comprometió la seguridad de ambos autos.
Tiempos
Pierre Gasly salió nuevamente con neumáticos blandos nuevos y logró mejorar su propio tiempo, lo que le permitió escalar hasta el 13° puesto de la sesión con un registro de 1:32.378. En tanto, Franco Colapinto completó otra tanda con gomas duras y se ubicó 19°, apenas por delante de Alex Albon, quien no pudo volver a salir a pista debido a los problemas en su Williams.
Ojo con las curvas Franco
FRANCO, AL LÍMITE— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 3, 2025
Colapinto, muy cerca del muro en la curva del #SingaporeGP.
pic.twitter.com/m1OxX9L4L1
Fernando Alonso volvió a ser el más rápido: con su Aston Martin registró 1:31.117 a diez minutos del cierre de la sesión
Colapinto cambia neumáticos
CAMBIO DE NEUMÁTICOS PARA EL ALPINE DE COLAPINTO— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 3, 2025
La escudería prueba en la práctica libre del #SingaporeGP.
pic.twitter.com/pWJoXeYi1P
Carlos Sainz toma la delantera
Al volante de su Williams, el madrileño mejoró el tiempo de su compatriota Fernando Alonso y se ubicó en lo más alto con un registro de 1:31.812.
Gasly marca 1:33.639 con su Alpine y se coloca en la 13ª posición
A toda velocidad
El más veloz por el momento en esta primera media hora es Lando Norris con 1:32.493
Tiempos de Alpine
Franco Colapinto marcó un tiempo de 1:34.655, que lo ubica en la 15ª posición. Poco después, Pierre Gasly mejoró sus registros y, con una vuelta de 1:34.565, se colocó apenas por delante del piloto argentino, con una diferencia de 0.090 segundos. Por el momento, los Alpine continúan en el fondo de la tabla.
Cómo combaten el calor en Singapur
¿CÓMO SE COMBATIRÁ EL CALOR?— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 3, 2025
Los detalles del #SingaporeGP.
pic.twitter.com/AIbpVRYUYu
Fernando Alonso marcó el ritmo en el inicio de la FP1
En los circuitos callejeros, las primeras vueltas suelen ser cautelosas: los pilotos giran con tiempos altos mientras la pista se limpia y todos se adaptan a los siempre peligrosos muros. Con el paso de las horas los registros tienden a mejorar, pero en este arranque de la primera práctica libre quien se destacó fue Fernando Alonso. El asturiano registró 1:32.592 en los primeros 15 minutos, ubicándose al tope de la tabla. Detrás se ordenaron Max Verstappen, Charles Leclerc, Oscar Piastri y Lando Norris.
Tiempos de Franco
Colapinto registró un tiempo de 1:37.704, mientras que su compañero Pierre Gasly marcó 1:38.416, en vueltas destinadas a probar el Alpine. En esos primeros 10 minutos, Lewis Hamilton impuso el ritmo con 1:33.927.
Complicaciones para Williams
Complicaciones y fuego en el Williams de Albon en la FP1.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2025
pic.twitter.com/8HdnoEdoOB
Inconvenientes en el monoplaza de Alex Albon lo obligan a regresar a boxes.
Calor extremo
El circuito callejero de Marina Bay enfrenta un fin de semana marcado por el calor extremo, la humedad y la amenaza constante de lluvia. En este momento, la temperatura es de 28 grados, aunque la sensación térmica en la pista se acerca a los 45.