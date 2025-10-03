EN VIVO Colapinto 19° en la primera práctica de Singapur, buscará mejorar en la segunda tanda

07:36 hs

¡Finalizó la primera práctica libre en Singapur!

Fernando Alonso dio la sorpresa en el inicio de la actividad en el callejero de Marina Bay y se quedó con el mejor tiempo de la tanda: 1:31.116 al volante de su Aston Martin. Lo siguieron Charles Leclerc (1:31.266) y Max Verstappen (1:31.392).

Franco Colapinto terminó en el puesto 19, sólo por delante de Alex Albon, quien casi no pudo girar por un desperfecto en su monoplaza al inicio de la sesión. El argentino marcó 1:33.324 en las 26 vueltas que completó, quedando lejos de su compañero Pierre Gasly, que con dos intentos sobre neumáticos blandos logró ubicarse 13° con un registro de 1:32.378, a 0.946 de diferencia.