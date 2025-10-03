EN VIVO Colapinto 19° en la primera práctica de Singapur, buscará mejorar en la segunda tanda

Días y horarios
Viernes 3 de octubre
Práctica Libre 2: 10.00 (Argentina) / 21.00 (Singapur)
Sábado 4 de octubre
Práctica Libre 3: 6.30 (Argentina) / 17.30 (Singapur)
Clasificación: 10.00 (Argentina) / 21.00 (Singapur)
Domingo 5 de octubre
Carrera principal a 51 vueltas: 9.00 (Argentina) / 20.00 (Singapur)
El más rápido
ALONSO FUE EL MÁS VELOZ EN LA PRIMERA PRÁCTICA

Las posiciones finales en el comienzo del #SingaporeGP, con Franco Colapinto 19°.
Las posiciones finales en el comienzo del #SingaporeGP, con Franco Colapinto 19°.

¡Finalizó la primera práctica libre en Singapur!
Fernando Alonso dio la sorpresa en el inicio de la actividad en el callejero de Marina Bay y se quedó con el mejor tiempo de la tanda: 1:31.116 al volante de su Aston Martin. Lo siguieron Charles Leclerc (1:31.266) y Max Verstappen (1:31.392).
Franco Colapinto terminó en el puesto 19, sólo por delante de Alex Albon, quien casi no pudo girar por un desperfecto en su monoplaza al inicio de la sesión. El argentino marcó 1:33.324 en las 26 vueltas que completó, quedando lejos de su compañero Pierre Gasly, que con dos intentos sobre neumáticos blandos logró ubicarse 13° con un registro de 1:32.378, a 0.946 de diferencia.
“¿Qué está haciendo?”, la bronca de Bortoleto con Piastri
El australiano volvió a ser protagonista en Marina Bay, pero no por sus tiempos en pista. Esta vez fue el brasileño quien lo increpó con un insulto por radio, tras una maniobra peligrosa que comprometió la seguridad de ambos autos.
Tiempos
Pierre Gasly salió nuevamente con neumáticos blandos nuevos y logró mejorar su propio tiempo, lo que le permitió escalar hasta el 13° puesto de la sesión con un registro de 1:32.378. En tanto, Franco Colapinto completó otra tanda con gomas duras y se ubicó 19°, apenas por delante de Alex Albon, quien no pudo volver a salir a pista debido a los problemas en su Williams.
Ojo con las curvas Franco
FRANCO, AL LÍMITE

Colapinto, muy cerca del muro en la curva del #SingaporeGP.
Colapinto, muy cerca del muro en la curva del #SingaporeGP.

Fernando Alonso volvió a ser el más rápido: con su Aston Martin registró 1:31.117 a diez minutos del cierre de la sesión
Colapinto cambia neumáticos
CAMBIO DE NEUMÁTICOS PARA EL ALPINE DE COLAPINTO

La escudería prueba en la práctica libre del #SingaporeGP.
La escudería prueba en la práctica libre del #SingaporeGP.

Carlos Sainz toma la delantera
Al volante de su Williams, el madrileño mejoró el tiempo de su compatriota Fernando Alonso y se ubicó en lo más alto con un registro de 1:31.812.
Gasly marca 1:33.639 con su Alpine y se coloca en la 13ª posición
A toda velocidad
El más veloz por el momento en esta primera media hora es Lando Norris con 1:32.493
Tiempos de Alpine
Franco Colapinto marcó un tiempo de 1:34.655, que lo ubica en la 15ª posición. Poco después, Pierre Gasly mejoró sus registros y, con una vuelta de 1:34.565, se colocó apenas por delante del piloto argentino, con una diferencia de 0.090 segundos. Por el momento, los Alpine continúan en el fondo de la tabla.
Cómo combaten el calor en Singapur
¿CÓMO SE COMBATIRÁ EL CALOR?

Los detalles del #SingaporeGP.
Los detalles del #SingaporeGP.

Fernando Alonso marcó el ritmo en el inicio de la FP1
En los circuitos callejeros, las primeras vueltas suelen ser cautelosas: los pilotos giran con tiempos altos mientras la pista se limpia y todos se adaptan a los siempre peligrosos muros. Con el paso de las horas los registros tienden a mejorar, pero en este arranque de la primera práctica libre quien se destacó fue Fernando Alonso. El asturiano registró 1:32.592 en los primeros 15 minutos, ubicándose al tope de la tabla. Detrás se ordenaron Max Verstappen, Charles Leclerc, Oscar Piastri y Lando Norris.
Tiempos de Franco
Colapinto registró un tiempo de 1:37.704, mientras que su compañero Pierre Gasly marcó 1:38.416, en vueltas destinadas a probar el Alpine. En esos primeros 10 minutos, Lewis Hamilton impuso el ritmo con 1:33.927.
Complicaciones para Williams
Complicaciones y fuego en el Williams de Albon en la FP1.

Inconvenientes en el monoplaza de Alex Albon lo obligan a regresar a boxes.

Inconvenientes en el monoplaza de Alex Albon lo obligan a regresar a boxes.
Calor extremo
El circuito callejero de Marina Bay enfrenta un fin de semana marcado por el calor extremo, la humedad y la amenaza constante de lluvia. En este momento, la temperatura es de 28 grados, aunque la sensación térmica en la pista se acerca a los 45.