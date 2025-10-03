EN VIVO Colapinto 19° en la primera práctica de Singapur, buscará mejorar en la segunda tanda

Secciones
La Fórmula 1 disputa este fin de semana su 18ª fecha en Marina Bay. El argentino buscará mejorar lo hecho en Azerbaiyán, en un escenario donde las altas temperaturas y las tormentas podrían alterar el desarrollo de la carrera.

Viernes 3 de octubre

Práctica Libre 2: 10.00 (Argentina) / 21.00 (Singapur)

Sábado 4 de octubre

Práctica Libre 3: 6.30 (Argentina) / 17.30 (Singapur)

Clasificación: 10.00 (Argentina) / 21.00 (Singapur)

Domingo 5 de octubre

Carrera principal a 51 vueltas: 9.00 (Argentina) / 20.00 (Singapur) 

El más rápido

¡Finalizó la primera práctica libre en Singapur!

Fernando Alonso dio la sorpresa en el inicio de la actividad en el callejero de Marina Bay y se quedó con el mejor tiempo de la tanda: 1:31.116 al volante de su Aston Martin. Lo siguieron Charles Leclerc (1:31.266) y Max Verstappen (1:31.392).

Franco Colapinto terminó en el puesto 19, sólo por delante de Alex Albon, quien casi no pudo girar por un desperfecto en su monoplaza al inicio de la sesión. El argentino marcó 1:33.324 en las 26 vueltas que completó, quedando lejos de su compañero Pierre Gasly, que con dos intentos sobre neumáticos blandos logró ubicarse 13° con un registro de 1:32.378, a 0.946 de diferencia.

“¿Qué está haciendo?”, la bronca de Bortoleto con Piastri

El australiano volvió a ser protagonista en Marina Bay, pero no por sus tiempos en pista. Esta vez fue el brasileño quien lo increpó con un insulto por radio, tras una maniobra peligrosa que comprometió la seguridad de ambos autos.

Tiempos

Pierre Gasly salió nuevamente con neumáticos blandos nuevos y logró mejorar su propio tiempo, lo que le permitió escalar hasta el 13° puesto de la sesión con un registro de 1:32.378. En tanto, Franco Colapinto completó otra tanda con gomas duras y se ubicó 19°, apenas por delante de Alex Albon, quien no pudo volver a salir a pista debido a los problemas en su Williams.

Ojo con las curvas Franco

Fernando Alonso volvió a ser el más rápido: con su Aston Martin registró 1:31.117 a diez minutos del cierre de la sesión

Colapinto cambia neumáticos

Carlos Sainz toma la delantera

Al volante de su Williams, el madrileño mejoró el tiempo de su compatriota Fernando Alonso y se ubicó en lo más alto con un registro de 1:31.812.

Gasly marca 1:33.639 con su Alpine y se coloca en la 13ª posición

A toda velocidad

El más veloz por el momento en esta primera media hora es Lando Norris con 1:32.493

Tiempos de Alpine

Franco Colapinto marcó un tiempo de 1:34.655, que lo ubica en la 15ª posición. Poco después, Pierre Gasly mejoró sus registros y, con una vuelta de 1:34.565, se colocó apenas por delante del piloto argentino, con una diferencia de 0.090 segundos. Por el momento, los Alpine continúan en el fondo de la tabla.

Cómo combaten el calor en Singapur

Fernando Alonso marcó el ritmo en el inicio de la FP1

En los circuitos callejeros, las primeras vueltas suelen ser cautelosas: los pilotos giran con tiempos altos mientras la pista se limpia y todos se adaptan a los siempre peligrosos muros. Con el paso de las horas los registros tienden a mejorar, pero en este arranque de la primera práctica libre quien se destacó fue Fernando Alonso. El asturiano registró 1:32.592 en los primeros 15 minutos, ubicándose al tope de la tabla. Detrás se ordenaron Max Verstappen, Charles Leclerc, Oscar Piastri y Lando Norris.

Tiempos de Franco

Colapinto registró un tiempo de 1:37.704, mientras que su compañero Pierre Gasly marcó 1:38.416, en vueltas destinadas a probar el Alpine. En esos primeros 10 minutos, Lewis Hamilton impuso el ritmo con 1:33.927.

Complicaciones para Williams

Inconvenientes en el monoplaza de Alex Albon lo obligan a regresar a boxes.

Calor extremo

El circuito callejero de Marina Bay enfrenta un fin de semana marcado por el calor extremo, la humedad y la amenaza constante de lluvia. En este momento, la temperatura es de 28 grados, aunque la sensación térmica en la pista se acerca a los 45.

Arrancan las prácticas

Lo que tenés que saber

Comienza la acción del Gran Premio de Singapur, la 18ª carrera del calendario de la Fórmula 1, en el circuito de Yas Marina. Franco Colapinto intentará dejar atrás la floja actuación que tuvo hace dos semanas en Azerbaiyán. La primera práctica libre está programada para las 6.30 (hora argentina) y la segunda se disputará a las 10. Ambas se podrán seguir por Disney+ Premium, Fox Sports y F1TV, la plataforma oficial de la máxima categoría del automovilismo.

Calor y humedad son dos constantes en Singapur, pero este año se suma un condimento extra: la lluvia. La cita podría estar marcada por tormentas de distinta intensidad. De hecho, el jueves la FIA autorizó a los equipos a cerrar sus garajes debido al fuerte aguacero que caía, algo inusual ya que el reglamento exige que los autos permanezcan a la vista durante todo el fin de semana.

El servicio meteorológico prevé, además de altas temperaturas —por lo que la FIA emitió por primera vez una advertencia por riesgo de calor—, probabilidad de precipitaciones para el viernes y el domingo. En el día de atención a la prensa, Franco Colapinto, piloto de Alpine, fue consultado sobre la posibilidad de competir con pista mojada.

Comentarios