Martín Fierro 2025 EN VIVO: seguí el minuto a minuto de los premios más importantes de la TV

Mejor actor de reparto: Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido, El Trece)
Marco Caponi le dedicó su premio a los familiares de las víctimas de los atentados terroristas "que siguen esperando justicia", además hizo una mención especial para la industria del entretenimiento argentina. "Que siga creciendo la ficción, que recuperemos la industria nacional, que se siga apostando fuerte a nuestro cine, al teatro, a nuestra idiosincrasia, y que no nos falten el respeto porque lo que hacemos es vocación", sentenció.
Viajes/Turismo: Resto del Mundo (Canal 13)
Resto del mundo, conducido por Federico Bal, ganó el Martín Fierro por segundo año consecutivo.
Mejor cronista/movilero: Oliver Quiroz
"Quiero agradecer a mi casa, que es América, que me abrió las puertas y a mi familia, que es A la tarde, siempre quise ser parte. Es un programa que se hace día a día para buscar las noticias. Les agradezco a todos los famosos que me dieron notas. La televisión es lo más lindo que puede existir", expresó el Oliver Quiroz, a quien muchos consideran una revelación en la televisión.
Mejor musical: Planeta 9 (El Nueve)
Maia Chacra y Edith Hermida agradecieron el premio. “Por más programas de música en la televisión argentina”, compartió la también panelista de Bendita, y se ilusionó con una segunda temporada del ciclo, hoy sin aire en la televisión.
Mejor noticiero diurno: El noticiero de la gente (Telefé)
"Nuestro premio es que la gente nos elija pero el Martín Fierro es muy importante para nosotros, por eso lo esperábamos tanto", dijo Germán Paoloski, conductor del noticiero. Milva Castellini, por su parte, agradeció a los movileros y periodistas que día a día salen a la calle a buscar las noticias.
Mejor aviso publicitario: Contexto Argentino (Mercado Libre)
Mejor panelista: David Kablin (Todas las tardes, El Nueve)
El periodista recibió su primer Martín Fierro y aprovechó su tiempo frente al micrófono para agradecer a todo el equipo "que hace posible nuestro trabajo día a día". También mencionó a su familia e hizo una especial mención contra el antisemitismo, a la que calificó como una conducta que atrasa. "Que se ponga fin al terrorismo y que vuelva la paz", expresó.
Luis Ventura: "Aguante la televisión"
"Aguante la televisión", fueron las palabras de bienvenida del presidente de APTRA, Luis Ventura, a los invitados a la gran gala de los Martín Fierro 2025. En su discurso, el periodista destacó la relevancia de la televisión argentina a nivel internacional, y agradeció a los auspiciantes. También pidió un acuerdo en la negociaciones salariales de los trabajadores de la radio y la televisión.