EN VIVO Atlético Tucumán visita a Vélez en el José Amalfitani

En el último enfrentamiento entre Atlético Tucumán y Vélez, el Fortín se quedó con el triunfo por un 2-1 en el Monumental José Fierro. En el último enfrentamiento entre Atlético Tucumán y Vélez, el "Fortín" se quedó con el triunfo por un 2-1 en el Monumental José Fierro.

Desde las 20, el "Decano" visitará al "Fortín" por la fecha 10 del torneo Clausura.

Hace 1 Hs

Lo que tenés que saber

Desde las 20, el “Decano” visitará al “Fortín” por la fecha 10 del torneo Clausura, en un duelo que se podrá seguir en vivo a través de ESPN y ESPN Premium. El equipo de Lucas Pusineri llega con la confianza en alza tras vencer a River por 2-0 en el Monumental José Fierro, resultado que le permitió alcanzar las 12 unidades y meterse de lleno en los puestos de playoffs.

