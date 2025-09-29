Secciones
En Vivo Deportes

EN VIVO Atlético Tucumán vence 1-0 a Vélez en el José Amalfitani

Así está la cancha de Vélez. Así está la cancha de Vélez. Marcelo Androetto / especial para LA GACETA.

Mateo Bajamich aprovechó un descuido de Magallán y abrió el marcador a favor del "Decano".

Hace 3 Min
20:27 hs

27' PT: Un partido muy físico

El "Decano" está abocado a defender la ventaja que consiguió a partir del gol de Bajamich. Frente a este panorama, se encuentra replegado defensivamente.

20:24 hs

23' PT: Vélez busca el empate

Vélez insiste en la búsqueda del empate a través de los centros de Agustín Bouzat, aunque la mayoría de los envíos son descolgados por Mansilla o rechazados por la zaga central.

20:19 hs

18' PT: Gol anulado a Leandro Díaz

Tras un centro de Kevin López, el delantero anotó el 2-0, pero el juez de línea decidió anular el tanto.

20:14 hs

13' PT: Gol de Atlético

Bajamich marcó el 1-0 en el José Amalfitani.

20:13 hs

11' PT: Gran control de Vélez

Durante los últimos cinco minutos, el "Fortín" es el gran protagonistas del partido: con centros y pelotas cruzadas complica demasiado al "Decano", aunque todavía no generó ninguna jugada clara en estos minutos. Atlético, por el momento, se muestra replegado defensivamente.

20:07 hs

6' PT: Primera llegada de Vélez

Romero cabeceó un centro y la pelota se fue por encima del travesaño. En la jugada anterior, Adrián Sánchez recibió una amarilla por una falta sobre Elías Gómez.

20:00 hs

Comenzó el partido

Lo que tenés que saber

Desde las 20, el “Decano” visitará al “Fortín” por la fecha 10 del torneo Clausura, en un duelo que se podrá seguir en vivo a través de ESPN y ESPN Premium. El equipo de Lucas Pusineri llega con la confianza en alza tras vencer a River por 2-0 en el Monumental José Fierro, resultado que le permitió alcanzar las 12 unidades y meterse de lleno en los puestos de playoffs.

Temas Club Atlético TigreClub Atlético Vélez SarsfieldClub Atlético TucumánAtlético TucumánDecanotorneo Clausura
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Se dio a conocer qué dijo Maximiliano Salas para ser expulsado en la derrota de River ante Riestra

Se dio a conocer qué dijo Maximiliano Salas para ser expulsado en la derrota de River ante Riestra

El sorprendente gesto de un ex arquero de San Martín de Tucumán con los hinchas de River en el show de Riestra en el Monumental

El sorprendente gesto de un ex arquero de San Martín de Tucumán con los hinchas de River en el show de Riestra en el Monumental

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes, dijo Jaldo

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: "Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes", dijo Jaldo

Lo que todos hablan en Netflix: la miniserie basada en hechos reales y con escenas subidas de tono

Lo que todos hablan en Netflix: la miniserie basada en hechos reales y con escenas subidas de tono

Operativos, requisas y protestas: tensión en La Ciudadela durante la previa de San Martín-Quilmes

Operativos, requisas y protestas: tensión en La Ciudadela durante la previa de San Martín-Quilmes

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Comentarios