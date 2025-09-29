EN VIVO Atlético Tucumán vence 1-0 a Vélez en el José Amalfitani

Lo que tenés que saber

Desde las 20, el “Decano” visitará al “Fortín” por la fecha 10 del torneo Clausura, en un duelo que se podrá seguir en vivo a través de ESPN y ESPN Premium. El equipo de Lucas Pusineri llega con la confianza en alza tras vencer a River por 2-0 en el Monumental José Fierro, resultado que le permitió alcanzar las 12 unidades y meterse de lleno en los puestos de playoffs.