Atlético Tucumán perdió 3-1 frente a Vélez

49' ST: Gol de Vélez
Valdés puso el 3-1 para el "Fortín".
47' ST: Se lo perdió Ferreira
Tras un centro de Ortiz, Ferreira lanzó un cabezazo que pasó por encima del travesaño.
45' ST: Gran atajada de Mansilla
Tapó un remate potente de Arias.
39' ST: Amarilla para Atlético
Kevin Ortiz le realizó una infracción a Bouzat.
35' ST: Amarilla para Atlético
Nicola le realizó una infracción a Lagos.
32' ST: Cambio en Atlético
Sale Adrián Sánchez, ingresa Nicola
27' ST: Ingresó Abeldaño
"Ogro" entró en lugar de Bajamich.
26' ST: "RRR" se lo perdió
Tras un gran pase de Bajamich, "RRR" lanzó un remate quemarropas y Marchiori lo atajó.
23' ST: Ramiro Ruiz Rodríguez ganó en las alturas
"RRR" cabeceó un centro de Godoy y la pelota pasó por encima del travesaño.
20' ST: Gran atajada de Mansilla
El arquero de Atlético atajó un remate potente de Bouzat.
18' ST: Cambios en Atlético
Sale Damián Martínez, Kevin López y Nicolás Laméndola, ingresaron Lautaro Godoy, Maximiliano Villa y Ramiro Ruiz Rodríguez.
17' ST: Díaz perdió una chance inmejorable
"Loco" lanzó una pirueta y el remate pasó por encima del travesaño.
15' ST: Se salvó Atlético
Braian Romero sacó un remate de media distancia y lanzó un remate que fue atajado por Mansilla.
14' ST: Amarilla a Martínez
El lateral le realizó una infracción a Pizzini y fue amonestado.
10' ST: Atlético llegó al arco de Marchiori
Tras un tiro libre de López, Brizuela ganó en las alturas, pero ni Martínez ni Bajamich lograron rematar al arco de Marchiori.
7' ST: Lanzamiento de Bajamich
El delantero lanzó un remate de media distancia. Atlético busca disputarle la pelota a Vélez, aunque todavía no encuentra claridad.
Comenzó el segundo tiempo
Finalizó el primer tiempo
38' PT: Gol de Vélez
Romero anotó el 2-1.
35' PT: Gol de Vélez
Braian Romero la picó sobre Mansilla y anotó el 1-1.
32' PT: Brizuela sufrió una dura entrada de Lagos
El defensor fue atendido por los médicos tras la dura entrada de Lagos.
30' PT: Amarilla para Bouzat
El volante fue sancionado por Rey Hilfer.
27' PT: Un partido muy físico
El "Decano" está abocado a defender la ventaja que consiguió a partir del gol de Bajamich. Frente a este panorama, se encuentra replegado defensivamente.
23' PT: Vélez busca el empate
Vélez insiste en la búsqueda del empate a través de los centros de Agustín Bouzat, aunque la mayoría de los envíos son descolgados por Mansilla o rechazados por la zaga central.
18' PT: Gol anulado a Leandro Díaz
Tras un centro de Kevin López, el delantero anotó el 2-0, pero el juez de línea decidió anular el tanto.
13' PT: Gol de Atlético
Bajamich marcó el 1-0 en el José Amalfitani.
11' PT: Gran control de Vélez
Durante los últimos cinco minutos, el "Fortín" es el gran protagonistas del partido: con centros y pelotas cruzadas complica demasiado al "Decano", aunque todavía no generó ninguna jugada clara en estos minutos. Atlético, por el momento, se muestra replegado defensivamente.
6' PT: Primera llegada de Vélez
Romero cabeceó un centro y la pelota se fue por encima del travesaño. En la jugada anterior, Adrián Sánchez recibió una amarilla por una falta sobre Elías Gómez.